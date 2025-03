Nước Mỹ bị du khách 'xa lánh'

Ngày càng nhiều du khách lo lắng, cảm giác như bị "ghẻ lạnh" hoặc thiếu an toàn khi đến Mỹ, theo The New York Times.

Khách du lịch đến Mỹ giảm do nhiều lo ngại về an toàn cũng như vấn đề thương mại. Ảnh: Vlad Alexandru Popa/Pexels. Khách quốc tế bị giam tại biên giới Mỹ, thuế quan cao áp dụng cho các đối tác thương mại hay các chính sách và phát ngôn gây tranh cãi của chính quyền dưới nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump thời gian gần đây chính là những điều khiến du khách trên toàn cầu xem xét lại việc đến Mỹ. Ngày càng nhiều du khách cho biết cảm thấy không được chào đón hoặc thiếu an toàn khi đến Mỹ. Một dự thảo lệnh cấm đi lại mới đang được chính quyền lưu hành có thể hạn chế công dân từ 43 quốc gia, bao gồm Belarus, Campuchia và St. Lucia, nhập cảnh vào Mỹ. Trước đó, ngành du lịch Mỹ từng phải vật lộn để phục hồi sau đại dịch, đồng USD mạnh khiến chi phí du lịch ở Mỹ đắt đỏ hơn và thời gian chờ cấp thị thực dài. Theo Hiệp hội Du lịch Mỹ, dự kiến đến năm 2026, lượng khách đến quốc gia này mới phục hồi hoàn toàn so với với điểm trước dịch Covid-19. Tuy nhiên, sự kỳ vọng này khó có thể đạt được trong thực tế hiện tại. Công ty nghiên cứu du lịch Tourism Economics ban đầu dự báo lượng du khách đến Mỹ tăng 9% trong năm nay, nhưng vào tháng 2, đơn vị này cho biết lượng khách đến Mỹ dự kiến đi theo chiều ngược lại, giảm 5,1% lượt khách, kéo theo nhu cầu khách sạn giảm 0,8% vào năm 2025. Du khách trên tuyến đường sắt AirTrain từ Jamaica, Queens, đi đến Sân bay quốc tế Kennedy. Một số doanh nghiệp New York lo ngại về khả năng có ít khách du lịch Canada và châu Âu hơn. Ảnh: Graham Dickie/The New York TImes. Phần lớn sự suy giảm này là kết quả của việc du khách Canada tẩy chay sau khi Tổng thống Trump công bố mức thuế đối với Canada. Số lượng người Canada lái xe qua biên giới giảm 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, sự bất ổn tại biên giới Mỹ khiến một số quốc gia, bao gồm Anh, Đức và Canada phải đưa ra khuyến cáo du lịch. Tháng 3, một nhà khoa học người Pháp bị từ chối nhập cảnh vì chiếc điện của ông chứa ý kiến cá nhân về chính sách của Trump. Trong khi đó, các công ty lữ hành ở châu Âu vẫn chưa báo cáo về làn sóng hủy chuyến lớn như ở Canada. Song, nhiều người đang tẩy chay việc đi du lịch đến Mỹ. Eric Dresin, Tổng thư ký của Hiệp hội các công ty lữ hành và điều hành tour du lịch châu Âu, cho biết "thời kỳ hỗn loạn" là điều họ đã dự kiến trước, đặc biệt nếu nhiều quốc gia bị ảnh hưởng bởi những thay đổi chính sách của Mỹ. Theo số liệu sơ bộ từ Văn phòng Lữ hành và Du lịch Quốc gia Mỹ, lượng khách du lịch đến từ Tây Âu đã giảm 1/5 vào tháng 2 so với cùng kỳ năm ngoái. California là một trong những điểm đến của Mỹ đang tăng cường tiếp thị để trấn an du khách quốc tế rằng họ được chào đón. Ảnh: John Francis Peters/The New York Times. Christoph Bartel, 28 tuổi, một công dân Đức sống tại Na Uy vốn đã lên kế hoạch đến Arizona (Mỹ) để đi thăm các công viên quốc gia. Nhưng anh đã hủy kế hoạch của mình vào tuần trước để phản ứng với việc chính quyền Trump sa thải nhân viên công viên quốc gia và đảo ngược các quy định về môi trường. Sau Canada và Mexico, Anh là quốc gia cung cấp lượng khách du lịch lớn nhất đến Mỹ với gần 4 triệu lượt vào 2024. Thị trường này cũng có dấu hiệu muốn "xa lánh" Mỹ. "Du khách Anh rất ghét văn hóa boa tiền 20% và không thích cách người Mỹ chìa tay xin tiền boa tại các điểm dịch vụ. Họ thà trả tiền trước", Alan Wilson, Giám đốc điều hành của Bon Voyage Travel & Tours, cho biết. Ở những nơi như New York, Florida và California, các doanh nghiệp du lịch nhỏ dần cảm nhận được sự suy thoái. Những doanh nghiệp này từng lạc quan rằng năm 2025 sẽ mang lại tăng trưởng. Luke Miller, chủ sở hữu của công ty gia đình Real New York Tours, cho biết doanh nghiệp của ông đang bị tàn phá sau khi hàng loạt du khách chủ yếu là người Canada hủy chuyến sau thông báo về thuế quan của ông Trump. Du lịch là để tận hưởng hay sống ảo? Theo TS Đặng Hoàng Giang - tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường - việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông đang phá vỡ sự nguyên sơ, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên. Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu nội dung buổi chia sẻ của tác giả Đặng Hoàng Giang về quan điểm du lịch đang khiến con người quên đi việc tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên. > Đọc tiếp: Hệ luỵ của du lịch 'sống ảo' Học điều gì từ những du khách bị nước Mỹ khước từ? Nhiều trường hợp du khách quốc tế bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ làm dấy lên lo ngại về quy trình kiểm tra tại sân bay và các cửa khẩu biên giới. Lý do công viên Mỹ treo lá cờ lộn ngược Lá cờ Mỹ treo ngược tại Công viên quốc gia Yosemite nhằm phản đối việc thu hẹp quy mô từ sau các chính sách cắt giảm chi phí của chính quyền Tổng thống Donald Trump.