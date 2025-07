Nuôi con khỏe không khó nếu xây vững 3 trụ cột này

Giữa nhiều thách thức của cuộc sống hiện đại, việc xây dựng đề kháng cho trẻ cần phương pháp khoa học, bắt đầu từ nền tảng dinh dưỡng miễn dịch.

Không chỉ xoay quanh bữa ăn, giấc ngủ, hành trình nuôi con khôn lớn còn là “cuộc chiến” thầm lặng để bảo vệ hệ miễn dịch non nớt của trẻ trước vô vàn thách thức.

Tác động từ môi trường ô nhiễm với bụi mịn và chất gây dị ứng liên tục thử thách hàng rào hô hấp. Lối sống thay đổi, khi thời gian vui chơi vận động ngoài trời bị thu hẹp vô tình làm chậm lại sự tuần hoàn của tế bào miễn dịch trong cơ thể. Thêm vào đó, nhịp sống bận rộn đôi khi dẫn đến chế độ dinh dưỡng thiếu cân bằng, khó đảm bảo đủ vi chất thiết yếu. Thậm chí, áp lực học tập cũng dễ gây căng thẳng, ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng phòng vệ tự nhiên của trẻ.

Đối mặt những điều này, việc tìm kiếm phương pháp tiếp cận khoa học và toàn diện để xây dựng đề kháng cho con trở thành ưu tiên hàng đầu của các bậc cha mẹ.

Ba trụ cột khoa học xây dựng hệ đề kháng

Theo TS.BS Claire McCarthy, Biên tập viên cao cấp tại Harvard Health Publishing (thuộc trường Y, ĐH Harvard), hệ miễn dịch không phải “lá chắn thần kỳ” tự nhiên, mà cần được xây dựng như công trình vững chắc, dựa trên những trụ cột khác nhau.

Đầu tiên và quan trọng nhất là dinh dưỡng khoa học. Hệ miễn dịch được xem như bộ máy phức tạp, hoạt động không ngừng nghỉ và cần lượng lớn năng lượng để sản sinh hàng tỷ tế bào mới mỗi ngày, từ bạch cầu, lympho T, lympho B cho đến kháng thể. Một chế độ dinh dưỡng được nghiên cứu kỹ lưỡng, cung cấp đủ và đúng dưỡng chất miễn dịch chính là nền móng nuôi dưỡng sức mạnh phòng vệ từ sâu bên trong.

Giữ gìn vệ sinh và môi trường sống cũng giúp giảm tải áp lực cho hệ miễn dịch của trẻ.

Trụ cột thứ 2 là miễn dịch học ứng dụng. Đây là những hành động thực tế dựa trên hiểu biết sâu sắc về cách hệ miễn dịch hoạt động. Điển hình là việc tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch, được xem như “buổi diễn tập an toàn” giúp hệ miễn dịch của trẻ làm quen, học hỏi và ghi nhớ để chống lại mầm bệnh nguy hiểm.

Cuối cùng, yếu tố môi trường và tâm lý đóng vai trò quan trọng không kém. Khi trẻ được sống trong không gian trong lành, duy trì vận động thể chất đều đặn và giữ tinh thần vui vẻ, thư giãn, đó chính là nền tảng lý tưởng để hệ miễn dịch vận hành ổn định và hiệu quả.

Vai trò của dinh dưỡng đối với hệ miễn dịch

Trong 3 trụ cột trên, dinh dưỡng khoa học đóng vai trò nền tảng, là yếu tố cha mẹ có thể chủ động can thiệp trực tiếp nhất mỗi ngày. Tuy nhiên, chế độ ăn thông thường đôi khi khó đáp ứng đủ dưỡng chất cần thiết cho hệ miễn dịch, đặc biệt với trẻ biếng ăn hoặc trong giai đoạn phát triển quan trọng. Do đó, việc bổ sung nguồn dưỡng chất được nghiên cứu khoa học là giải pháp được chuyên gia khuyến nghị.

Một trong những giải pháp dinh dưỡng được phát triển dựa trên nền tảng khoa học dinh dưỡng miễn dịch là Nutifood GrowPLUS+ Colostrum Lactoferrin. Điểm mạnh của sản phẩm đến từ sự kết hợp phức hợp dưỡng chất quý, trong đó, lactoferrin là nhân tố nổi bật.

Sữa chứa lactoferrin có thể hỗ trợ tăng cường sức đề kháng cho trẻ em.

Theo Viện nghiên cứu National Institutes of Health ở Maryland (Mỹ), lactoferrin là glycoprotein đa năng có trong sữa non. Nó không chỉ tấn công mầm bệnh trực tiếp, mà còn hoạt động như nhân tố điều hòa của hệ miễn dịch. Bằng cách chủ động liên kết chất sắt, nó khiến vi khuẩn có hại bị “bỏ đói”, mất nguồn năng lượng để phát triển. Đồng thời, lactoferrin gửi tín hiệu, kích hoạt tế bào miễn dịch khác nhận diện và phản ứng nhanh nhạy hơn với tác nhân gây bệnh.

Thấu hiểu vai trò then chốt này, Nutifood GrowPLUS+ Colostrum Lactoferrin được ra đời với công thức mới,kết hợp sức mạnh của lactoferrin cùng sữa non 24h giàu kháng thể IgG tự nhiên và hệ chất xơ hòa tan 2'-FL HMO & FOS. Sự cộng hưởng này mang lại tác động kép: Sữa non 24h cung cấp kháng thể sẵn có giúp bảo vệ trẻ tức thì, trong khi hệ chất xơ 2'-FL HMO & FOS nuôi dưỡng hệ vi sinh vật đường ruột, hỗ trợ “ngôi nhà” của hơn 70% tế bào miễn dịch trong cơ thể.

Việc xây dựng hệ đề kháng vững vàng không phải chuyện ngày một, ngày hai. Song song tiêm chủng đầy đủ và tạo dựng lối sống lành mạnh, việc bổ sung sữa chứa phức hợp quan trọng như trên vào chế độ ăn hàng ngày là cách cha mẹ cung cấp nguồn “nguyên liệu” chất lượng cao, góp phần giúp hệ miễn dịch của con ngày càng mạnh mẽ hơn.