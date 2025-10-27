Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Du lịch

Ổ rùa bạch tạng mắt đỏ nhiều nhất từ trước tới nay ở Côn Đảo

  • Thứ hai, 27/10/2025 18:50 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

Ngày 27/10, tại bãi biển Hòn Cau thuộc Vườn Quốc gia Côn Đảo (TP.HCM), một tổ rùa gồm 78 trứng đã nở 56 rùa con, trong đó có tới 17 cá thể rùa bạch tạng mắt đỏ hiếm gặp.

Một trong 14 chú rùa bạch tạng có mai màu trắng ngà, mắt đỏ hồng trong suốt. Ảnh: Văn Phái.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Ban Quản lý Vườn Quốc gia (VQG) Côn Đảo cho biết các cá thể rùa bạch tạng sở hữu mai trắng ngà, mắt đỏ hồng trong suốt. Bạch tạng (albinism) là biến đổi gen cực hiếm ở rùa biển, ước tính chỉ khoảng 1/100.000 đến 1/150.000 cá thể mang đặc điểm này.

Ổ trứng được xác định thuộc về rùa xanh - loài rùa biển phổ biến tại Việt Nam. Mẹ rùa này từng được gắn thẻ nhận dạng của Việt Nam trong một lần sinh sản trước đó. Độ tuổi trung bình của các mẹ rùa xanh khi lên bãi đẻ trứng tại Côn Đảo là khoảng 40-60 tuổi, và cá thể mẹ rùa lần này cũng nằm trong nhóm tuổi đó.

Tổ trứng được ấp trong 50-55 ngày trước khi nở, ghi nhận tỷ lệ nở thành công xấp xỉ 80%. Đây là tỷ lệ cao hơn đến 50% so với tỷ lệ ở ngoài tự nhiên (chỉ từ 25% đến 30%).

Rua bach tang Con Dao anh 1Rua bach tang Con Dao anh 2Rua bach tang Con Dao anh 3Rua bach tang Con Dao anh 4

Những rùa con được thả về với biển sau khi ấp nở. Ảnh: Văn Phái.

Đáng chú ý, 17 cá thể bạch tạng trong tổ đều khỏe mạnh. Đây là tổ có số lượng rùa bạch tạng nhiều nhất được ghi nhận từ 5 năm trở lại đây. Trước đó, tại Hòn Tài từng ghi nhận một ổ rùa có 12 cá thể rùa bạch tạng.

Trong quá trình bảo tồn, hàng năm VQG Côn Đảo ghi nhận khoảng 3-4 tổ rùa bạch tạng nhưng hầu hết cá thể mang dị tật bẩm sinh như không có mắt, chân bơi ngắn/dài hơn, màu mắt chỉ hơi hồng, mất một bên mắt... Đây là lần đầu tiên các nhân viên bảo tồn được chứng kiến rùa bạch tạng có đôi mắt đỏ trong suốt và linh hoạt đến vậy.

Theo các chuyên gia, rùa bạch tạng có cơ hội sống sót ngoài tự nhiên thấp hơn rùa bình thường. Do rùa bình thường có màu sắc cùng màu với rong, rêu, cây đổ trên biển, giúp chúng dễ dàng ngụy trang, trong khi rùa bạch tạng có màu trắng của ngà voi, thiếu khả năng ngụy trang, dễ bị kẻ săn mồi phát hiện và tấn công hơn.

Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) đánh giá khả năng rùa bạch tạng trưởng thành và quay lại đẻ trứng gần như bằng không. "Dù vậy, chúng tôi vẫn hy vọng những cá thể lần này đủ khỏe mạnh để sống sót và quay lại biển đẻ trứng trong tương lai", đại diện VQG chia sẻ.

Rua bach tang Con Dao anh 5Rua bach tang Con Dao anh 6Rua bach tang Con Dao anh 7Rua bach tang Con Dao anh 8

Trứng rùa sẽ được BQL VQG Côn Đảo cùng các tình nguyện viên IUCN thu gom và ấp trong bãi, trước khi thả về với biển. Ảnh: Linh Huỳnh.

Theo BQL VQG Côn Đảo, từ đầu mùa rùa đến nay, đã có khoảng 2.900 tổ rùa về đẻ tại 18 bãi đẻ trên khu vực đặc khu Côn Đảo. Với tỷ lệ trung bình nở khoảng 80 %, BQL ước tính đã thả gần 200.000 rùa con về biển. Dù mùa sinh sản đã vào giai đoạn cuối, rùa vẫn tiếp tục lên bãi, trong đó Hòn Bảy Cạnh là nơi ghi nhận nhiều tổ nhất.

Từ năm 1994 đến nay, Ban quản lý VQG Côn Đảo phối hợp cùng Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) Việt Nam thực hiện chương trình tình nguyện viên bảo tồn rùa biển. Đây là nơi đầu tiên của Việt Nam thực hiện thành công chương trình bảo tồn rùa biển. Trong đó, lượng rùa biển về đẻ trứng tại Côn Đảo chiếm khoảng 90% số lượng rùa biển của Việt Nam.

Học kỹ năng sống từ những cuốn cẩm nang sinh tồn

Sách “Cẩm nang sinh tồn”, “100 kỹ năng sinh tồn”, “Sống sót” là câu chuyện của những phượt thủ, nhà thám hiểm về cách thoát hiểm và sinh tồn.

Rùa bạch tạng quý hiếm chào đời ở Côn Đảo

Hai cá thể rùa biển bạch tạng cực hiếm với tỷ lệ chỉ 1/100.000 đến 1/150.000 liên tiếp chào đời tại Côn Đảo trong chưa đầy 2 năm.

17:40 7/7/2025

Tôi đi xem rùa đẻ trứng ở Côn Đảo

Thức trắng đêm, tôi chờ xem rùa vào hòn Bảy Cạnh đào ổ đẻ trứng, tìm hiểu về công tác bảo tồn rùa biển, ngắm dải Ngân hà huyền bí.

06:36 19/6/2024

Linh Huỳnh

Rùa bạch tạng Côn Đảo Thành phố Hồ Chí Minh Côn Đảo Du lịch Côn Đảo Rùa biển Côn Đảo Bảo tồn rùa Đặc khu Côn Đảo Rùa bạch tạng xem rùa đẻ trứng

  • Côn Đảo

    Côn Đảo

    Côn Đảo là một quần đảo ở ngoài khơi bờ biển Nam Bộ và cũng là huyện trực thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Côn Đảo cách thành phố Vũng Tàu 97 hải lý theo đường biển. Nơi gần Côn Đảo nhất là xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, cách 40 hải lý. Quần đảo gồm mười sáu hòn đảo với tổng diện tích đất nổi là 76 km², trong đó đảo lớn nhất là đảo Côn Sơn. Điểm cao nhất của quần đảo là đỉnh núi Thánh Giá trên đảo Côn Sơn (577 m).

    Bạn có biết: Tạp chí "Travel + Leisure" và "Lonely Planet" từng xếp Côn Đảo vào danh sách những đảo bí ẩn và tốt nhất thế giới, đồng thời ca ngợi Côn Đảo là "thiên đường thiên nhiên với những cánh rừng rậm rạp, làn nước màu ngọc bích".

    • Diện tích: 76 km²
    • Dân số: 8.360
    • Vùng: Đông Nam Bộ

Đọc tiếp

Toi sung so nhin 4 con rua quan tu o Con Dao hinh anh

Tôi sững sờ nhìn 4 con rùa quần tụ ở Côn Đảo

06:12 9/5/2025 06:12 9/5/2025

0

Tôi bắt gặp 4 con rùa biển đang chơi đùa hoặc tranh giành bạn tình ngay sát mép nước. Ba rùa đực và một rùa cái quần tụ, bơi vòng vèo gần bờ, tạo nên cảnh tượng độc nhất vô nhị.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý