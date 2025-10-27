Ổ rùa bạch tạng mắt đỏ nhiều nhất từ trước tới nay ở Côn Đảo

Ngày 27/10, tại bãi biển Hòn Cau thuộc Vườn Quốc gia Côn Đảo (TP.HCM), một tổ rùa gồm 78 trứng đã nở 56 rùa con, trong đó có tới 17 cá thể rùa bạch tạng mắt đỏ hiếm gặp.

Một trong 14 chú rùa bạch tạng có mai màu trắng ngà, mắt đỏ hồng trong suốt. Ảnh: Văn Phái.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Ban Quản lý Vườn Quốc gia (VQG) Côn Đảo cho biết các cá thể rùa bạch tạng sở hữu mai trắng ngà, mắt đỏ hồng trong suốt. Bạch tạng (albinism) là biến đổi gen cực hiếm ở rùa biển, ước tính chỉ khoảng 1/100.000 đến 1/150.000 cá thể mang đặc điểm này.

Ổ trứng được xác định thuộc về rùa xanh - loài rùa biển phổ biến tại Việt Nam. Mẹ rùa này từng được gắn thẻ nhận dạng của Việt Nam trong một lần sinh sản trước đó. Độ tuổi trung bình của các mẹ rùa xanh khi lên bãi đẻ trứng tại Côn Đảo là khoảng 40-60 tuổi, và cá thể mẹ rùa lần này cũng nằm trong nhóm tuổi đó.

Tổ trứng được ấp trong 50-55 ngày trước khi nở, ghi nhận tỷ lệ nở thành công xấp xỉ 80%. Đây là tỷ lệ cao hơn đến 50% so với tỷ lệ ở ngoài tự nhiên (chỉ từ 25% đến 30%).

Những rùa con được thả về với biển sau khi ấp nở. Ảnh: Văn Phái.

Đáng chú ý, 17 cá thể bạch tạng trong tổ đều khỏe mạnh. Đây là tổ có số lượng rùa bạch tạng nhiều nhất được ghi nhận từ 5 năm trở lại đây. Trước đó, tại Hòn Tài từng ghi nhận một ổ rùa có 12 cá thể rùa bạch tạng.

Trong quá trình bảo tồn, hàng năm VQG Côn Đảo ghi nhận khoảng 3-4 tổ rùa bạch tạng nhưng hầu hết cá thể mang dị tật bẩm sinh như không có mắt, chân bơi ngắn/dài hơn, màu mắt chỉ hơi hồng, mất một bên mắt... Đây là lần đầu tiên các nhân viên bảo tồn được chứng kiến rùa bạch tạng có đôi mắt đỏ trong suốt và linh hoạt đến vậy.

Theo các chuyên gia, rùa bạch tạng có cơ hội sống sót ngoài tự nhiên thấp hơn rùa bình thường. Do rùa bình thường có màu sắc cùng màu với rong, rêu, cây đổ trên biển, giúp chúng dễ dàng ngụy trang, trong khi rùa bạch tạng có màu trắng của ngà voi, thiếu khả năng ngụy trang, dễ bị kẻ săn mồi phát hiện và tấn công hơn.

Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) đánh giá khả năng rùa bạch tạng trưởng thành và quay lại đẻ trứng gần như bằng không. "Dù vậy, chúng tôi vẫn hy vọng những cá thể lần này đủ khỏe mạnh để sống sót và quay lại biển đẻ trứng trong tương lai", đại diện VQG chia sẻ.

Trứng rùa sẽ được BQL VQG Côn Đảo cùng các tình nguyện viên IUCN thu gom và ấp trong bãi, trước khi thả về với biển. Ảnh: Linh Huỳnh.

Theo BQL VQG Côn Đảo, từ đầu mùa rùa đến nay, đã có khoảng 2.900 tổ rùa về đẻ tại 18 bãi đẻ trên khu vực đặc khu Côn Đảo. Với tỷ lệ trung bình nở khoảng 80 %, BQL ước tính đã thả gần 200.000 rùa con về biển. Dù mùa sinh sản đã vào giai đoạn cuối, rùa vẫn tiếp tục lên bãi, trong đó Hòn Bảy Cạnh là nơi ghi nhận nhiều tổ nhất.

Từ năm 1994 đến nay, Ban quản lý VQG Côn Đảo phối hợp cùng Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) Việt Nam thực hiện chương trình tình nguyện viên bảo tồn rùa biển. Đây là nơi đầu tiên của Việt Nam thực hiện thành công chương trình bảo tồn rùa biển. Trong đó, lượng rùa biển về đẻ trứng tại Côn Đảo chiếm khoảng 90% số lượng rùa biển của Việt Nam.