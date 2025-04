Tuần của đồng hồ xa xỉ bản giới hạn

Tiếp tục hợp tác cùng rapper Swizz Beatz, De Bethune ra mắt cỗ máy 2 mặt DB Kind of Two GMT. Một mặt mang phong cách cổ điển hiển thị giờ GMT, mặt còn lại đậm chất đương đại với cầu nối delta hình học lộ cơ. Mặt số hiện đại sử dụng tông đen và vàng, nổi bật với mặt phụ giờ ở vị trí 6 giờ cùng kim giờ thép nung xanh, kim phút chạy vòng ngoài trên vành răng cơ học. Điểm đặc biệt là chức năng kim giây nhảy (deadbeat second) hiếm gặp trong đồng hồ cơ hiện đại. Cỗ máy giới hạn 10 chiếc, giá bán 235.000 USD . Ảnh: De Bethune.