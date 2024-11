Ông Lê Đức Thọ cho bà chủ Xuyên Việt Oil tài khoản ngân hàng số đẹp

Ngày 21/11, tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TP.HCM, xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Xuyên Việt Oil (Xuyên Việt Oil) và các đơn vị liên quan, HĐXX xét hỏi bị cáo Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, cựu Chủ tịch Ngân hàng VietinBank).

Tại phiên tòa, khi được cung cấp thông tin có nhiều cơ quan của tỉnh Bến Tre làm đơn gửi HĐXX xin giảm nhẹ hình phạt cho mình, ông Thọ cảm động và nghẹn lời nói "cám ơn".

Trả lời HĐXX vì sao gọi Xuyên Việt Oil mở công ty tại Bến Tre, ông Lê Đức Thọ nói rằng: "Khi nhận công tác tại tỉnh Bến Tre, bị cáo nhận thấy một số doanh nghiệp nộp ngân sách rất ít, vì đa phần các doanh nghiệp là văn phòng đại diện, chi nhánh, các khoản thu lớn đều mang ra khỏi tỉnh. Bị cáo muốn các doanh nghiệp, trong đó có Xuyên Việt Oil, mở công ty tại tỉnh để họ nộp ngân sách cho tỉnh nhiều hơn".

"Thực tế thì Xuyên Việt Oil đã làm gì cho tỉnh?", luật sư hỏi ông Thọ.

“Trong thời gian rất ngắn, Xuyên Việt Oil đã nộp ngân sách trên 300 tỷ đồng , họ xây trường học, tham gia xóa đói giảm nghèo, góp phần tạo an sinh xã hội cho địa phương”, ông Thọ trả lời.

Về cáo buộc ông Thọ tác động để cung cấp cho Xuyên Việt Oil tài khoản ngân hàng với số tài khoản đẹp, ông Thọ trình bày rằng, Xuyên Việt Oil là khách hàng lớn của VietinBank, rất nhiều ngân hàng muốn phục vụ doanh nghiệp này, khi về Bến Tre, bị cáo cũng muốn ưu ái doanh nghiệp để tạo tiếng vang thu hút các doanh nghiệp khác.

Trả lời câu hỏi là ông có suy nghĩ gì khi có nhiều đơn vị của tỉnh Bến Tre làm đơn gửi HĐXX xin giảm nhẹ hình phạt như nêu trên, ông Thọ trình bày: “Thưa HĐXX, trong thời gian làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, bị cáo đã cùng tập thể lãnh đạo tỉnh quyết tâm làm cuộc đổi mới, kiểu như tạo ra làn sóng đổi mới trong thu hút đầu tư. Trong tỉnh, bị cáo tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh. Ngoài tỉnh, bị cáo mời các đại sứ về Bến Tre họp hành, cung cấp các tài liệu, dự án… để thông qua các đại sứ kêu gọi đầu tư vào tỉnh. Trái dừa xiêm Bến Tre đã được vào thị trường Trung Quốc, bưởi da xanh cũng xuất khẩu, sầu riêng cũng đang tiêu thụ mạnh”.

Ông Lê Đức Thọ đang bị xét xử về hai tội “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

HĐXX cũng đang xét xử bà Mai Thị Hồng Hạnh (Chủ tịch HĐTV Xuyên Việt Oil) tội “Đưa hối lộ” và “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. 13 bị cáo còn lại bị xét xử một trong các tội nêu trên.

Đến 17h ngày 21/11, HĐXX quyết định kết thúc phần xét hỏi và cho phiên tòa tạm dừng. Ngày 25/11, HĐXX sẽ làm việc trở lại với phần đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa nêu quan điểm giải quyết vụ án.

