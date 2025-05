Ông Lê Tùng Vân lãnh 3 năm tù về tội loạn luân

Bị cáo Lê Tùng Vân xin vắng mặt, tòa chấp thuận và tuyên phạt 3 năm tù; cộng với án cũ 5 năm, ông Vân phải chấp hành tổng cộng 8 năm tù.

Ngày 21/5, TAND huyện Đức Hòa, Long An mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử kín bị cáo Lê Tùng Vân (93 tuổi, hiện ngụ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An) về tội Loạn luân.

Bị cáo Lê Tùng Vân có đơn xin vắng, HĐXX quyết định xét xử vắng mặt. HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Tùng Vân 3 năm tù, tổng hợp với bản án 5 năm tù trước đó về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, ông Vân phải chấp hành 8 năm tù.

Theo nội dung vụ án, vào tháng 4/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố Lê Tùng Vân theo đơn phản ánh có dấu hiệu tội phạm do Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đức Hòa cung cấp.

Kết luận điều tra cho thấy từ năm 1973 đến 1988, ông Lê Tùng Vân cùng bà Cao Thị Cúc (65 tuổi) và bà L.T.V. (đã mất) sinh sống tại quận 6, TP.HCM. Sau đó, họ chuyển về xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, tiếp tục sống với một số người khác.

Bị cáo Lê Tùng Vân tại 1 phiên toà khác.

Trong thời gian sống chung, ông Vân có với bà V. sáu người con, trong đó có con gái L.T.K.D. (hiện 32 tuổi). Với bà Cúc, ông Vân có 2 người con, trong đó có con gái L.T.H.T. (32 tuổi). Những người này gọi ông Vân là thầy, xưng đệ tử.

Mặc dù biết rõ K.D. và H.T. là con gái ruột, ông Vân vẫn thực hiện hành vi giao cấu với cả hai người. Hậu quả là K.D. sinh hai con vào các năm 2014 và 2015, H.T. sinh một con vào năm 2014.

Có 3 giấy hợp đồng mua bán tinh trùng được lập sau đó nhằm hợp thức hóa hành vi, với nội dung trùng khớp thời gian các bé được sinh ra. Cơ quan điều tra xác minh, trong giai đoạn từ 2011 đến 2014, K.D. và H.T. không thực hiện thụ tinh nhân tạo tại bất kỳ cơ sở y tế nào trong nước, cũng không xuất cảnh để thực hiện thủ thuật này ở nước ngoài.

Ngoài ra, kết quả giám định di truyền khẳng định ông Vân có quan hệ cha con với K.D. và H.T., cũng như có quan hệ huyết thống với ba đứa trẻ.

Cơ quan điều tra kết luận chưa đủ căn cứ xác định K.D. và H.T. biết rõ ông Vân là cha ruột, do đó không xem xét trách nhiệm hình sự đối với 2 người này.

Bà L.T.V. đã qua đời, còn bà Cao Thị Cúc không có căn cứ cho thấy là đồng phạm nên cũng không bị xem xét trách nhiệm hình sự.

Liên quan vụ án trên, các cá nhân như Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên, Trùng Dương và bà Cúc có tham gia bàn bạc, thảo luận soạn thảo hợp đồng mua bán tinh trùng giữa ông Vân và bà L.T.V. nhằm che giấu hành vi vi phạm. Tuy nhiên, hiện chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự nhóm người này với vai trò đồng phạm.