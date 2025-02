Ông Trần Đình Triển kháng cáo toàn bộ bản án

Vì sao 'bác sĩ Mr Lee' bị bắt?

Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) bắt tạm giam đối với bị can Trương Thanh Tịnh (tên gọi khác “Mr Lee”; SN 1990) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của cá nhân".