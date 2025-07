'Ông trùm' đường dây buôn hàng cấm dưới vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Nhóm cô gái góp tiền, tụ tập 'bay lắc' trong ngôi nhà 5 tầng

0

Công an Quảng Ninh thông tin CQĐT Công an tỉnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với 5 đối tượng đều là nữ, để điều tra về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.