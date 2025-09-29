Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ôtô lao xuống mương nước ở Đắk Lắk, tài xế tử vong

  • Thứ hai, 29/9/2025 10:36 (GMT+7)
Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang điều tra nguyên nhân vụ tài xế tử vong trong ôtô lật ngửa dưới mương nước vào rạng sáng 29/9.

Lãnh đạo UBND xã Sơn Thành (tỉnh Đắk Lắk) cho biết cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ ôtô lật xuống mương nước ven quốc lộ 29, khiến một người tử vong.

Ôtô lao xuống mương nước rạng sáng 29/9.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h30 ngày 29/9, người dân phát hiện ôtô 78A-032.76 bị lật ngửa dưới mương thủy lợi, bên quốc lộ 29, đoạn qua địa bàn thôn Tân Mỹ, xã Sơn Thành.

Kiểm tra nhanh, người dân phát hiện có một thanh niên bị kẹt trong ôtô bị lật, nên tìm cách ứng cứu và trình báo cơ quan chức năng.

Cơ quan chức năng trục vớt ôtô để điều tra vụ việc.

Tuy nhiên, khi người dân đưa được thanh niên trong ôtô ra ngoài, thì nạn nhân đã tử vong từ trước.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người tử vong trong ôtô là anh N.H.X (24 tuổi, ngụ thôn Thành An, xã Sơn Thành).

  • Đắk Lắk

    Đắk Lắk
    • Diện tích: 13.125,4 km²
    • Dân số: 1.827.8001
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 1 thị xã và 13 huyện
    • Mã điện thoại: 0262
    • Biển số xe: 47

