Ôtô sau lội nước - chi phí khắc phục có thể cả trăm triệu đồng

Chi phí khắc phục sự cố ôtô chết máy do ngập nước có thể dao động từ vài chục triệu đến cả trăm triệu đồng. Thời gian khắc phục cũng kéo dài.

Ôtô lội nước tại TP Hà Nội sau mưa ngập. Ảnh: Việt Hà.

Do ảnh hưởng từ bão số 11 (bão Matmo), TP Hà Nội hứng chịu trận mưa lớn từ đêm 6/10 đến sáng 7/10 khiến nhiều tuyến phố ngập sâu, tình trạng ôtô chết máy cũng xuất hiện tại khá nhiều nơi trong thành phố.

Nhiều rủi ro, sửa chữa tốn kém

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Hoàng Trung - đại diện Trung tâm dịch vụ ôtô PAC ở Long Biên (TP Hà Nội) - cho biết mỗi khi thành phố xuất hiện tình trạng ngập, dịch vụ cứu hộ của xưởng lại trở nên khá tất bật.

"Phần lớn trường hợp gọi cứu hộ, ôtô đã gặp lỗi nặng đến mức không thể di chuyển, tài xế không thể lái phương tiện", anh Hoàng Trung cho biết.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, chi phí trung bình một cuốc xe cứu hộ vào ngày mưa lũ có giá khoảng 2 triệu đồng, tăng hơn 500.000 so với ngày thường.

Chủ xe khi muốn sử dụng dịch vụ cứu hộ cũng phải chờ khá lâu, bởi nhu cầu tăng đột biến khi TP Hà Nội ngập nước do ảnh hưởng từ mưa lớn và bão số 11.

Chi phí dịch vụ cứu hộ tăng trong ngày mưa bão. Ảnh: Việt Linh.

Theo anh Trung, ôtô nếu "dính" phải các lỗi nặng do ngập nước như chập điện, hỏng thước lái điện, sập hố cống, thủy kích... thì chi phí khắc phục dao động từ hàng chục triệu đồng lên đến cả trăm triệu đồng. Thời gian sửa chữa từng xe cũng kéo dài khá lâu.

Đại diện Trung tâm dịch vụ ôtô PAC cũng lưu ý ôtô khi lội nước ngoài các hư hỏng kể trên còn có thể đối diện với các sự cố khác, bao gồm gãy biển số, nước tràn vào sàn xe hay tràn vào các hộp cầu chì điện, thiết bị điện.

Đồng quan điểm, anh Trường Vũ - đại diện KCAR Auto ở phường Bình Trưng (TP.HCM) - nhận định ôtô là phương tiện giao thông đường bộ có khả năng chống nước, nhưng chỉ dừng lại ở các trận mưa hay nước rửa xe. Ôtô cũng không phải là phương tiện được khuyến khích sử dụng trong điều kiện nước ngập.

"Chỉ cần sơ sót khởi động xe trong trạng thái ngập nước, động cơ sẽ bị thủy kích và buộc phải rã máy đại tu, dẫn đến tổn thất lớn", anh Trường Vũ chia sẻ.

Có thể tự kiểm tra tại nhà?

Trong vài trường hợp, ôtô sau khi lội nước vẫn có thể hoạt động bình thường. Chủ xe khi này thường có xu hướng tự kiểm tra xe tại nhà, tuy nhiên anh Hoàng Trung cho rằng cần đưa xe đến xưởng dịch vụ để phương tiện được "thăm khám" kỹ hơn.

"Việc kiểm tra sau khi xe đi qua vùng nước ngập chỉ có thể thực hiện tại nhà đối với những xe ngập nhẹ, thường là dưới 20 cm. Việc kiểm tra này cũng chỉ có thể thực hiện bằng mắt thường, chủ xe sẽ khó có khả năng tự khắc phục các sự cố tại nhà", anh Hoàng Trung cho biết.

Ngay cả khi không gặp sự cố tắt máy, chủ xe cũng nên đưa ôtô đi kiểm tra tại xưởng dịch vụ sau khi lội nước. Ảnh: Việt Hà.

Theo anh Trung, chủ xe cần mang phương tiện đến garage kiểm tra sau khi buộc phải đi qua vùng nước ngập với độ sâu trên 20cm, hoặc khi phát hiện nước đã ngấm vào sàn khoang nội thất của xe.

Về phần mình, anh Trường Vũ cho biết chi phí xử lý riêng cho phần nội thất cho ôtô ngâm sau lội nước, ngâm nước tại xưởng KCAR Auto là khoảng 3,5-6,5 triệu đồng tùy dòng xe.

Quy trình thực hiện bao gồm tháo dỡ toàn bộ chi tiết ghế, sàn nỉ để vệ sinh và sấy khô nhằm tránh phát sinh nấm mốc gây mùi khó chịu.

Sàn chassis lộ ra cũng phải được kiểm tra kỹ, thổi sạch nước trong các ngóc ngách và sấy khô để ngăn chặn tình trạng gỉ sét. Tương tự, các thiết bị điện tử trong khoang cabin cũng cần được kiểm tra và sấy khô trước khi cấp điện.

Ôtô điện cũng không chủ quan

Anh Hoàng Trung lưu ý ôtô điện vẫn có khả năng gặp sự cố khi di chuyển qua vùng nước ngập.

"Nguyên nhân chủ yếu là tình trạng chập, đoản mạnh các hộp cầu chì, cảm biến, thước lái điện... Các rủi ro liên quan đến pin cao áp và motor điện khi đang lội nước là thấp hơn nhưng vẫn có, chi phí khắc phục cũng rất cao", anh Hoàng Trung chia sẻ.

Sau khi lội nước, dù ôtô điện vẫn hoạt động bình thường, chủ xe vẫn cần kiểm tra thêm một số hạng mục.

Cụ thể, xe điện cần được kiểm tra pin cao áp và hệ thống dây dẫn, các hộp cầu chì, các phần chắn nước của thước lái xe nếu đã đi qua vùng nước ngập trên 20 cm. Chủ xe cũng cần cẩn trọng với tình trạng tràn nước vào sàn xe vì sẽ phát sinh mùi hôi khó cịu.