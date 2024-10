Phá chuyên án ghi lô đề hơn 4 tỷ đồng, tạm giữ 6 đối tượng

Ngày 21/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) cho biết đang tạm giữ các đối tượng gồm: Phạm Minh Cường (SN 1987), Lê Thị Bé (SN 1975), Lê Trung Vỏ (SN 1964), Nguyễn Thị Thúy Hồng (SN 1978), Lê Chỉ Thương (SN 1986), Đặng Bá Hiếu (SN 1990).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, Công an huyện Duy Xuyên phát hiện nổi lên một số đối tượng tại xã Duy Thành nghi vấn cùng tham gia vào một đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc quy mô lớn, kết hợp cả phương thức truyền thống và hiện đại, lợi dụng mạng xã hội Facebook để hoạt động đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề.

Để đấu tranh triệt xóa đường dây đánh bạc này, Công an huyện Duy Xuyên đã xác lập chuyên án và tập trung lực lượng, phương tiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra xác minh hành vi, thủ đoạn hoạt động của nhóm đối tượng trên.

Sau thời gian theo dõi, thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, vào ngày 19/10, Công an huyện Duy Xuyên đã phá thành công chuyên án “Tổ chức đánh bạc”, đồng loạt khám xét khẩn cấp chỗ ở và triệu tập làm việc với nhiều đối tượng có liên quan.

Bước đầu qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã lợi dụng kết quả xổ số kiến thiết của các tỉnh, thành trong cả nước để tổ chức thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc kể từ đầu năm 2024 đến khi bị phát hiện, bắt giữ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định số tiền các đối tượng cá cược lô đề khoảng hơn 4 tỷ đồng ; thu giữ 10 ĐTDĐ cùng nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến việc ghi tịch đề.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Duy Xuyên tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

