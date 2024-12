Phá đường dây cá độ bóng đá 600 tỷ đồng

Cụ thể, qua công tác trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện một đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá thông qua các nền tảng trực tuyến. Các đối tượng trong đường dây được tổ chức bài bản, phân công vai trò cụ thể, sử dụng mạng Internet và các ứng dụng xã hội để thực hiện hành vi phạm pháp.

Cơ quan điều tra xác định cầm đầu đường dây là Trần Ngọc Linh (SN 1983, trú tại phường Lộc Vượng, TP Nam Định). Đồng phạm với Linh gồm ba đối tượng: Đoàn Phúc Hưng (SN 1984, trú tại TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam); Đỗ Quốc Chính (SN 1991, trú tại TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam); Nguyễn Đức Thành (sinh năm 1976, trú tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội).

Điều tra ban đầu cho thấy, đường dây này đã lôi kéo được nhiều người tại các tỉnh, thành trên cả nước tham gia cá độ bóng đá trực tuyến. Tổng số tiền giao dịch trong đường dây lên tới khoảng 600 tỷ đồng .

Trước đó, ngày 18/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" theo quy định pháp luật. Hiện, vụ án được mở rộng điều tra để xử lý triệt để các đối tượng liên quan.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT, Công an TP Nam Định (Nam Định) cho biết bắt giữ 7 đối tượng liên quan đến hành vi "Đánh bạc" dưới hình thức mua bán số lô, số đề. Các đối tượng đánh bạc qua hình thức lô, đề.

Theo Cơ quan CSĐT, tất cả 7 đối tượng đều trú tại TP Nam Định, bao gồm: Nguyễn Đức Mạnh (SN 1988); Hoàng Thị Hiền (SN 1968); Nguyễn Thị Bích Ngọc (SN 1991); Hoàng Thị Phượng (SN 1989); Trần Thị Thu Linh (SN 1987); Bùi Thị Thúy Hằng (SN 1976); Phan Thị Hạnh (SN 1986).

Các đối tượng sử dụng mạng xã hội để chuyển bảng số lô, số đề và thực hiện thanh toán thắng thua bằng tiền mặt. Cụ thể: Nguyễn Thị Bích Ngọc nhận bảng lô, đề từ Trần Thị Thu Linh, Hoàng Thị Phượng, và một số đối tượng khác, sau đó chuyển trực tiếp cho Nguyễn Đức Mạnh. Nguyễn Đức Mạnh giữ toàn bộ bảng lô, đề để tự "ôm" mà không chuyển tiếp cho bất kỳ ai.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy trong ngày 09/12/2024, tổng số tiền mà các đối tượng sử dụng để đánh bạc lên đến hơn 488 triệu đồng.

