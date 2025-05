Phá két sắt nhà dân trộm 600 triệu đồng

Phòng CSHS Công an Gia Lai bắt giữ đối tượng Rlan Plưr (SN: 1989, trú tại Làng Broach 1, xã A Dơk, Đak Đoa) - thủ phạm của vụ trộm hơn 600 triệu đồng cất trong két sắt nhà dân tại thôn 1, xã An Phú, TP Pleiku.

Trước đó, vào khoảng 13h ngày 29/4/2025, lợi dụng sơ hở của người dân trong bảo quản tài sản, Rlan Plưr đã đột nhập vào nhà bà M (thuộc thôn 1, xã An Phú) để trộm cắp tài sản.

Sau khi lấy một chiếc điện thoại để trên nóc tủ lạnh tại phòng sinh hoạt chung của gia đình, Rlan Plưr phá khóa cửa phòng ngủ, lục soát lấy đi 1,5 triệu đồng cất trong tủ quần áo, cạy phá két sắt lấy 5,3 lượng vàng 24k và tiền mặt 60 triệu đồng, tổng trị giá tài sản bị mất trộm khoảng 600 triệu đồng.

Đối tượng Rlan Plưr và tang vật của vụ án.

Ngay khi nhận được tin báo về vụ việc, Phòng CSHS đã chủ trì, phối hợp với phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Gia Lai, Viện kiểm sát nhân dân TP Pleiku và các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu chứng cứ, vật chứng có liên quan, đồng thời cử tổ công tác phối hợp Công an xã An Phú tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra, truy xét.

Kết quả đến 23h30 ngày 5/5, tổ công tác phối hợp phòng CSHS Công an tỉnh Kon Tum bắt giữ Rlan Plưr, đối tượng nghi vấn thực hiện vụ trộm cắp tài sản trên khi đang lẩn trốn trên địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Tại cơ quan Công an, Rlan Plưr đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Ngoài ra qua đấu tranh khai thác mở rộng, Rlan Plưr khai nhận đã thực hiện vụ trộm cắp tài sản trị giá khoảng 81 triệu đồng vào ngày 3/4/2025 tại nhà anh H (thuộc xã Ia Kênh, TP.Pleiku).