Pha thoát chết giữa cây cầu sập của 'tài xế may mắn nhất Trung Quốc'

Nhờ 22 tấn hàng chở trên xe, sự may mắn và màn ứng cứu của lực lượng cứu hộ, tài xế You Guochun thoát chết trong vụ sập cầu nguy hiểm ở tỉnh Quý Châu.

Tài xế You Guochun thoát chết khi chiếc cầu anh đang chạy xe qua bất ngờ đổ sập.

You Guochun (44 tuổi), quê ở tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội khi may mắn thoát chết trong vụ sạt lở đất nghiêm trọng gây sập cầu ở tỉnh Quý Châu cuối tháng 6.

Cụ thể, khi cây cầu bất ngờ đổ sập một phần, You đang điều khiển xe tải hạng nặng chở 22 tấn bột khoáng chạy bên trên. Anh lập tức đạp phanh, nhưng quán tính khiến gần nửa thân xe đã lao qua khoảng trống của phần cầu bị sập, khiến đầu xe treo lơ lửng giữa không trung ở độ cao khoảng 30 m, theo South China Morning Post.

Trong một buổi livestream sau vụ tai nạn, You kể lại rằng mình lái xe ở tốc độ khoảng 50 km/h và luôn giữ chân trên bàn đạp phanh để sẵn sàng dừng lại khi cần. Chính điều đó đã giúp anh kịp phản xạ và dừng xe đúng lúc.

You cũng tin rằng chính 22 tấn hàng trên xe là yếu tố giúp đầu xe không bị lật nhào xuống vực sâu: “Nếu hôm đó xe không chở đầy hàng, có lẽ tôi đã không còn sống để kể chuyện này".

Một chi tiết khác khiến nhiều người kinh ngạc là phần đầu kéo của xe không bị tách rời khỏi phần rơ-moóc, điều hoàn toàn có thể xảy ra trong tình huống nguy hiểm như vậy.

Phần đầu xe của You lơ lửng giữa không trung khi cầu bị sập.

Ngay sau sự cố, nhiều phương tiện phía sau xe You đã dừng lại. Một số tài xế bước xuống quay video. Trong đoạn ghi hình được chia sẻ trên mạng xã hội, có thể nghe thấy You hét lên, yêu cầu họ giữ khoảng cách và ngăn các xe phía sau tiến gần hơn.

Khoảng 80 phút sau, đội cứu hộ có mặt tại hiện trường, yêu cầu You không di chuyển đột ngột để tránh việc phần đầu kéo rung lắc và tách rời khỏi rơ-moóc. Thành viên đội cứu hộ trèo lên xe, dựng một chiếc thang để You leo lên trở lại phần cầu còn nguyên, từ đó di chuyển xuống mặt đất an toàn.

You lái xe chở theo đồ tiếp tế quay lại Quý Châu sau tai nạn.

Chỉ huy đội cứu hộ cho biết về mặt kỹ thuật, đây không phải là một nhiệm vụ khó, nhưng về mức độ nguy hiểm thì rất cao. "Lúc đó tôi thậm chí không dám thở mạnh vì sợ gây sập thêm phần cầu còn lại", người này nói.

May mắn You chỉ bị thương nhẹ và chiếc xe tải cũng chỉ hư hỏng ở mức độ nhỏ và đã được sửa chữa. Chính quyền địa phương sau đó xác nhận có ba phương tiện bị ảnh hưởng bởi vụ sạt lở, nhưng tất cả đều không chở người hoặc hàng hóa, nên không có thiệt hại lớn.

Năm ngày sau sự việc, You trở về nhà ở Giang Tây và đoàn tụ cùng vợ con. Màn thoát chết của You cũng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, anh nhiều lần livestream sau đó và hút hơn 300.000 người theo dõi. Nhiều dân mạng gọi You là "tài xế may mắn nhất Trung Quốc".

Dù thừa nhận từng cảm thấy rất sợ hãi trong khoảnh khắc sinh tử, You cho biết hiện đã hồi phục hoàn toàn và không bị sang chấn tâm lý. Anh cũng không có ý định bán chiếc xe đã cứu mạng mình, mà sẽ tiếp tục lái nó cho đến khi hỏng.

Như một hành động thể hiện lòng biết ơn và sẻ chia, ngày 3/7, You thực hiện chuyến hành trình dài hơn 1.000 km quay trở lại Quý Châu - nơi anh suýt mất mạng - để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi trận sạt lở.

Lần này, anh chất đầy chiếc xe tải đỏ của mình với 1.500 chai nước suối, 500 kg bánh gạo giòn - một đặc sản quê nhà - cùng nhiều thực phẩm khác. Phía trước đầu xe, anh treo một tấm băng rôn đỏ nổi bật với dòng chữ: “Người bạn từ Giang Tây xin gửi lời cảm ơn".