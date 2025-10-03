Pháp phát triển thuốc xịt mũi chống cúm từ đường, 'đánh lừa' virus

Các nhà khoa học tại Trung tâm nghiên cứu về các đại phân tử thực vật (Cermav) của Pháp đã biến đổi gene vi khuẩn để tạo ra những chuỗi đường phức hợp có khả năng “đánh lừa” virus gây bệnh.

Một giải pháp phòng ngừa cúm hoàn toàn mới đang được nghiên cứu tại Grenoble, thành phố miền Đông Nam nước Pháp.

Công ty khởi nghiệp AIS Biotech, được thành lập năm 2023 và chuyên về công nghệ sinh học ứng dụng cho phòng ngừa bệnh truyền nhiễm, vừa công bố dự án phát triển thuốc xịt mũi chống cúm từ đường.

Theo tờ Essor Isère (Pháp), doanh nghiệp trẻ này đã huy động thành công vốn đầu tư từ nhiều nguồn. Đây là vòng gọi vốn đầu tiên của AIS Biotech, mở đường cho giai đoạn phát triển sản phẩm chiến lược.

Điểm đặc biệt của loại thuốc xịt trên nằm ở phương pháp khoa học mà nhóm nghiên cứu theo đuổi trong hơn 25 năm qua tại Trung tâm nghiên cứu về các đại phân tử thực vật (Cermav).

Các nhà khoa học tại đây đã biến đổi gene vi khuẩn để tạo ra những chuỗi đường phức hợp có khả năng “đánh lừa” virus gây bệnh.

Thay vì xâm nhập vào tế bào của người bệnh, mầm bệnh sẽ bám vào các chuỗi đường này và bị chặn lại từ đầu.

Với cơ chế này, sản phẩm thuốc xịt mũi (được đặt tên là Glycoflu) có thể giúp cơ thể tránh bị lây nhiễm ngay từ giai đoạn đầu hoặc nếu đã mắc thì mức độ bệnh nhẹ hơn và quá trình hồi phục nhanh hơn.

Cách tiếp cận này không tấn công trực tiếp virus cúm mà tạo ra “bẫy” sinh học, từ đó giúp bảo vệ hệ hô hấp, đặc biệt là đường hô hấp trên.

Tuy nhiên, quá trình từ phòng thí nghiệm đến bệnh viện vẫn còn một chặng đường dài. Sau vòng gọi vốn đầu tiên, AIS Biotech dự kiến tiến hành các thử nghiệm lâm sàng vào khoảng năm 2027.

Nếu thành công, công ty này sẽ chuyển giao bản quyền công nghệ cho một hãng dược phẩm lớn để sản xuất quy mô công nghiệp, có thể từ năm 2029.

Trong bối cảnh thế giới vẫn đối mặt với các dịch bệnh theo mùa và nguy cơ bùng phát những chủng cúm mới, hướng đi của AIS Biotech được xem là một cách tiếp cận đầy hứa hẹn.

Từ Grenoble - trung tâm nghiên cứu khoa học quan trọng của nước Pháp, một công ty khởi nghiệp non trẻ đang đặt ra hy vọng thay đổi cách phòng ngừa cúm trong thập kỷ tới.