Pharmacity thu hồi 4 sản phẩm của công ty liên quan hàng giả

Ngày 13/5, đại diện chuỗi nhà thuốc Pharmacity cho biết đã thu hồi toàn bộ sản phẩm liên quan đến Công ty Herbitech sau khi có thông tin đơn vị này sản xuất hàng giả.

Trao đổi với VietNamNet ngày 13/5, đại diện chuỗi nhà thuốc Pharmacity cho hay sau khi nhận được khuyến cáo từ các cơ quan chức năng liên quan đến hai sản phẩm của Công ty TNHH Công nghệ Herbitech (Công ty Herbitech) là Baby Shark và Medi Kid Calcium K2 (được xác định là hàng giả), Pharmacity đã thu hồi toàn bộ sản phẩm liên quan đến Công ty Herbitech và các công ty liên kết.

Ngoài ra, Nhà thuốc Pharmacity tạm dừng kinh doanh và thu hồi các sản phẩm do Công ty Herbitech sản xuất, bao gồm: PMC Hoạt huyết, PMC Gingko Biloba, PMC Joint Care và PMC Liver Support. Các sản phẩm này được Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Giang Sài Gòn đăng ký, công bố và phân phối.

Hệ thống Pharmacity thu hồi một số sản phẩm liên quan công ty làm hàng giả. Ảnh: Pharmacity.

Đại diện Pharmacity cũng cho biết đã kiểm tra chất lượng sản phẩm định kỳ các sản phẩm, đồng thời thu thập báo cáo do Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Giang Sài Gòn cung cấp thay mặt cho Công ty Herbitech.

"Kết quả đều cho thấy chất lượng của cả 4 sản phẩm đều đạt tiêu chuẩn theo hồ sơ công bố được Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cấp phép", đại diện Pharmacity cho hay. Tuy nhiên, chuỗi nhà thuốc sẽ thu hồi và hoàn tiền 100% cho khách hàng đã mua sản phẩm liên quan đến Công ty Herbitech.

Hơn một tháng qua, cơ quan chức năng liên tiếp phát hiện các vụ sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh giả, sữa giả và thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả với quy mô lớn, hoạt động thời gian dài như đường dây sản xuất, tiêu thụ 573 nhãn hiệu sữa bột giả dành cho người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, phụ nữ mang thai; đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả...

Hai sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Baby Shark và Medi Kid Calcium K2 do Công ty TNHH công nghệ Herbitech sản xuất được Viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định là làm giả. Cảnh sát đã thu giữ thêm 115 mẫu sản phẩm bảo vệ sức khỏe do Công ty Herbitech sản xuất có dấu hiệu hàng giả, đang chờ kết quả giám định đối với các mẫu sản phẩm trên.