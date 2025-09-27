Phạt 20 triệu đồng nếu dạy thêm sai quy định: Áp lực mưu sinh có giảm?

Thông tin về mức phạt tối đa 20 triệu đồng nếu giáo viên dạy thêm sai quy định đang nhận được sự quan tâm từ dư luận và cộng đồng giáo viên.

Bộ GD&ĐT đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 04/2021/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 127/2021/NĐ-CP) về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Dự thảo của Bộ GD&ĐT về mức phạt dạy thêm

Đáng chú ý, trong dự thảo lần 3, đây là lần đầu tiên Bộ GD&ĐT đề cập cụ thể đến việc xử phạt đối với các hành vi vi phạm trong hoạt động dạy thêm.

Mức phạt được đề xuất theo cấp độ vi phạm như sau:

Cá nhân hoặc tổ chức dạy thêm cho học sinh tiểu học không đúng quy định, dạy thêm có thu tiền học sinh chính khóa, hoặc tham gia quản lý, điều hành việc dạy thêm ngoài nhà trường nhưng không báo cáo hiệu trưởng sẽ bị phạt 2-5 triệu đồng.

Đối với nhà trường, mức phạt sẽ là 5-10 triệu đồng nếu tổ chức dạy thêm cho học sinh không thuộc diện quy định, không có đơn đăng ký của người học, hoặc không xây dựng kế hoạch và công khai theo đúng quy định.

Đáng chú ý, Bộ GD&ĐT dự kiến mức phạt cao nhất là 10-20 triệu đồng và kèm theo hình phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động giáo dục 6-12 tháng đối với cơ sở không đăng ký kinh doanh dạy thêm.

Mức phạt tương tự cũng áp dụng cho trường hợp không công khai hoặc công khai không đầy đủ, không đúng thực tế các nội dung dạy thêm, học thêm.

Nỗi lo từ giáo viên

Để chế tài mang tính thuyết phục hơn, thầy Nguyễn Văn Đường - giáo viên trường THPT Phú Xuyên A (Hà Nội), đề xuất mức phạt nên được xây dựng dựa trên thu nhập như 0,5; 1,0 hoặc 1,5 tháng lương của chính giáo viên đó, kèm theo hình thức kỷ luật theo Luật Viên chức hiện hành.

Thầy Đường cũng nhấn mạnh Thông tư 29 vẫn chưa triệt để, bởi dạy thêm ngoài nhà trường không chỉ cần giấy phép kinh doanh mà còn cần được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động chuyên môn để việc quản lý thật sự hiệu quả.

Thầy cũng mong muốn cơ quan quản lý cần có sự linh hoạt trong xử lý các tình huống có tình, có lý, chỉ nên coi là cố tình vi phạm và áp dụng hình thức kỷ luật nặng khi đa số học sinh học thêm là học sinh chính khóa của giáo viên đó.

Cùng quan điểm về áp lực kinh tế, cô Hà Mai - một giáo viên dạy cấp tiểu học chia sẻ thẳng thắn mức lương cơ bản hiện tại rất khó để trang trải chi phí sinh hoạt đắt đỏ, đặc biệt ở các thành phố lớn.

Cô Mai cho rằng chính áp lực kinh tế đã đẩy giáo viên vào tình thế phải tìm kiếm nguồn thu nhập thứ hai, và dạy thêm là con đường nhanh nhất.

Do đó, cô cho rằng việc xử phạt mạnh mẽ nếu không đi kèm các giải pháp căn cơ về thu nhập sẽ không giải quyết được gốc rễ vấn nạn.

Tuy nhiên, cô Hà cũng bày tỏ sự ủng hộ với chủ trương xử phạt nghiêm các hành vi tiêu cực như ép học sinh học thêm hoặc dạy thêm cho nhóm tiểu học, nhưng cơ quan quản lý cần có quy trình thanh tra, xử phạt minh bạch, tránh việc đánh đồng giữa dạy thêm tiêu cực và dạy thêm chính đáng để kiếm sống.