Phát hiện 9 loài chim mới ở Quảng Trị

Yểng, bông lau họng vạch, chào mào vàng mào đen... là 3 trong số 9 loài chim mới vừa tìm thấy tại rừng đặc dụng Nam Quảng Trị.

Dù dì phương Đông. Ảnh: BQL Rừng đặc dụng Nam Quảng Trị.

Ngày 3/9, thông qua phần mềm Wildlife Insight (nền tảng giúp thu thập, phân tích và quản lý dữ liệu liên quan đến động vật hoang dã), Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị xác định dấu vết của 9 loài chim mới, góp phần bổ sung vào hệ thống cơ sở dữ liệu tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Đakrông.

9 loài chim vừa được phát hiện bao gồm yểng, bách thanh đuôi dài, cành cạch núi, dù dì phương Đông, chào mào tai trắng, chích chòe than, chim xanh lớn, họa mi đất mày trắng và nhạn rừng trán trắng.

Yểng (ảnh 1), cành cạch núi (ảnh 2), họa mi đất mày trắng (ảnh 3) và chích chòe than (ảnh 4) được ghi nhận tại Quảng Trị. Ảnh: ĐVCC.

Trong đó, dù dì phương Đông (tên khoa học là Ketupa zeylonensis orientalis) và yểng (Gracula religiosa hay chim sáo) là hai loài chim quý hiếm, có giá trị bảo tồn cao. Ngày 1/3/1995, hình ảnh loài cú cá này từng xuất hiện trên tem bưu chính Việt Nam.

"Việc phát hiện thêm các loài chim quý hiếm là cơ sở khoa học để xây dựng giải pháp bảo tồn và phát triển hệ sinh thái rừng đặc dụng, đồng thời đây là kết quả khi áp dụng khoa học, công nghệ vào công tác bảo tồn", đại diện ban quản lý cho hay.

Trước đó, Khu Bảo tồn thiên nhiên Đakrông, một trong bốn vùng chim đặc hữu của Việt Nam, thuộc hệ sinh thái rừng Trung Trường Sơn, có 1.576 loài thực vật, 97 loài thú, 210 loài chim và 49 loài bò sát. Đáng chú ý, đơn vị bảo tồn nhiều loài quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và Danh lục đỏ IUCN.