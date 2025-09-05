Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Du lịch

Phát hiện 9 loài chim mới ở Quảng Trị

  • Thứ sáu, 5/9/2025 16:41 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Yểng, bông lau họng vạch, chào mào vàng mào đen... là 3 trong số 9 loài chim mới vừa tìm thấy tại rừng đặc dụng Nam Quảng Trị.

Dù dì phương Đông. Ảnh: BQL Rừng đặc dụng Nam Quảng Trị.

Ngày 3/9, thông qua phần mềm Wildlife Insight (nền tảng giúp thu thập, phân tích và quản lý dữ liệu liên quan đến động vật hoang dã), Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị xác định dấu vết của 9 loài chim mới, góp phần bổ sung vào hệ thống cơ sở dữ liệu tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Đakrông.

9 loài chim vừa được phát hiện bao gồm yểng, bách thanh đuôi dài, cành cạch núi, dù dì phương Đông, chào mào tai trắng, chích chòe than, chim xanh lớn, họa mi đất mày trắng và nhạn rừng trán trắng.

chim quy o quang tri anh 1chim quy o quang tri anh 2chim quy o quang tri anh 3chim quy o quang tri anh 4

Yểng (ảnh 1), cành cạch núi (ảnh 2), họa mi đất mày trắng (ảnh 3) và chích chòe than (ảnh 4) được ghi nhận tại Quảng Trị. Ảnh: ĐVCC.

Trong đó, dù dì phương Đông (tên khoa học là Ketupa zeylonensis orientalis) và yểng (Gracula religiosa hay chim sáo) là hai loài chim quý hiếm, có giá trị bảo tồn cao. Ngày 1/3/1995, hình ảnh loài cú cá này từng xuất hiện trên tem bưu chính Việt Nam.

"Việc phát hiện thêm các loài chim quý hiếm là cơ sở khoa học để xây dựng giải pháp bảo tồn và phát triển hệ sinh thái rừng đặc dụng, đồng thời đây là kết quả khi áp dụng khoa học, công nghệ vào công tác bảo tồn", đại diện ban quản lý cho hay.

Trước đó, Khu Bảo tồn thiên nhiên Đakrông, một trong bốn vùng chim đặc hữu của Việt Nam, thuộc hệ sinh thái rừng Trung Trường Sơn, có 1.576 loài thực vật, 97 loài thú, 210 loài chim và 49 loài bò sát. Đáng chú ý, đơn vị bảo tồn nhiều loài quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và Danh lục đỏ IUCN.

Travel blogger truyền cảm hứng du lịch qua những câu chuyện đầy màu sắc về những điểm đến mới lạ, những trải nghiệm độc đáo mà họ khám phá được trong hành trình. Những bài viết, video hay hình ảnh của họ không chỉ mang lại kiến thức về địa lý, mà còn khơi gợi niềm đam mê khám phá thế giới. Đọc sách là một phần không thể thiếu trong hành trình này, giúp họ tìm hiểu sâu sắc hơn về văn hóa, lịch sử và con người ở mỗi nơi.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu chân dung travel blogger kiêm tác sách, những con người lan tỏa nguồn cảm hứng xê dịch và tiếp nạp tri thức.

> Xem thêm: Travel blogger Đinh Hằng: Thật khó để cô đơn khi du lịch một mình

Tôi 12 ngày xem rùa đẻ trứng ở Côn Đảo

Tôi dành 12 ngày giữa mùa hè tại Côn Đảo để tham gia chương trình bảo tồn rùa biển. Mỗi đêm tuần tra, mỗi sáng thả rùa con về biển đều để lại trong tôi cảm giác vừa xúc động, vừa biết ơn.

05:40 30/7/2025

Chỉ trong một tuần, cá voi 2 lần xuất hiện ở vịnh Nha Trang

Cá voi lớn xuất hiện ở khu vực Hòn Mun thuộc khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang. Đây là lần thứ hai trong tháng 7 cá voi xuất hiện tại khu vực này.

16:59 28/7/2025

Tường Vi

chim quý ở quảng trị Nhạn rừng Wildlife Danh lục Đỏ IUCN Cành cạch Travel dù dì phương đông

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý