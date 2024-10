Phát hiện đối tượng bị truy nã khi làm thủ tục nhập cảnh từ Campuchia

Vào 8h20 ngày 12/10, tại Trạm Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài (ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), trong khi đang thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, Tổ công tác Trạm Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài đã phát hiện Phạm Minh Quân (sinh năm 1997, ngụ 751/24, đường Kha Vạn Cân, phường Linh Tây, TP Thủ Đức, TP.HCM) sử dụng hộ chiếu làm thủ tục nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Quân là đối tượng bị truy tìm theo Quyết định số 2518/QĐ-TT, ngày 1/3/2024 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh nên tiến hành bắt giữ.

Tiếp theo, lúc 9h50 cùng ngày, cũng tại Trạm Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, Tổ công tác tiếp tục phát hiện Nguyễn Duy Anh, sinh năm 2001, ngụ thôn Tử Cầu (xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) sử dụng hộ chiếu làm thủ tục xuất cảnh từ Việt Nam qua Campuchia.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Duy Anh là đối tượng truy nã nguy hiểm theo Quyết định số 1465 ngày 27/9/2024 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Mỹ Hào (tỉnh Hưng Yên) về tội “mua bán trái phép chất ma túy".

Sau đó, vào 13h47 cùng ngày, tại Trạm Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài tiếp tục phát hiện Hà Văn Vấn, sinh năm 1991, ngụ thôn Tôm (xã Ban Công, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) sử dụng hộ chiếu nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam.

Vấn là đối tượng truy nã nguy hiểm theo Quyết định số 1111 ngày 9/9/2024 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp về tội “giữ người trái pháp luật."

Lực lượng chức năng đã bàn giao các đối tượng cho cơ quan hữu quan để xử lý theo theo quy định của pháp luật.

