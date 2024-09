Phát hiện đường dây buôn bán hơn 6.000 điện thoại giả

Từ vụ lừa đảo mượn tiền thế chấp điện thoại, Công an Thạch Hà (Hà Tĩnh) phát hiện đường dây buôn bán điện thoại giả. Công an đã khởi tố 7 bị can, thu giữ hơn 6.000 điện thoại di động giả.

Ngày 28/9, Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết khởi tố 7 bị can về tội Buôn bán hàng giả và Làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và TP.HCM. Theo điều tra, giữa tháng 1/2024, công an nhận được trình báo của nữ nhân viên một cây xăng ở huyện Thạch Hà về việc bị 2 đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 10 triệu đồng. Đối tượng Phạm Minh Nhật. Ảnh: Công an cung cấp. Thủ đoạn của nhóm đối tượng là lấy lý do cần tiền, nên thế chấp chiếc điện thoại iPhone 15 Pro Max kèm giấy tờ, hóa đơn mua tại cửa hàng di động với mục đích mượn tiền nữ nhân viên. Đồng thời đối tượng hứa sẽ trả tiền và lấy lại điện thoại vào chiều cùng ngày. Do cả tin và thiếu hiểu biết về dòng điện thoại này, nữ nhân viên cây xăng đã đồng ý giữ điện thoại và đưa tiền cho các đối tượng. Sau đó, người phụ nữ kiểm tra kỹ chiếc điện thoại iPhone và phát hiện không đúng hàng chính hãng. Lúc này, chị vội liên hệ với 2 thanh niên nhưng không được. Nhận được trình báo, Công an huyện Thạch Hà điều tra và xác định Nguyễn Văn Tân (SN 1996, trú tỉnh Tây Ninh), Nguyễn Văn Thảo (SN 1984) và Trương Thế Anh (SN 1992) cùng trú tỉnh Hà Tĩnh là những đối tượng có liên quan. Nguyễn Thị Tường Oanh. Ảnh: Công an cung cấp. Qua làm việc, nhóm đối tượng khai nhận điện thoại và hóa đơn là giả, được mua từ một người đàn ông ở TP.HCM với giá trị 2,1 triệu đồng. Với thủ đoạn tương tự, nhóm này đã thực hiện trót lọt 7 vụ tại đại bàn 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, chiếm đoạt được hơn 100 triệu đồng. Công an huyện Thạch Hà cũng xác định đối tượng cung cấp điện thoại di động giả và hóa đơn mua bán giả là Phạm Minh Nhật (SN 1988, trú TP.HCM). Cũng từ vụ lừa đảo này, ngành chức năng phát hiện ra đường dây buôn bán điện thoại giả. Cảnh sát đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ bố trí tại 7 địa điểm khác nhau, đồng loạt kiểm tra, bắt giữ đối với Phạm Minh Nhật, Nguyễn Thị Tường Oanh (SN 1977) và chồng là Ngô Quang Vinh (SN 1976), cùng trú quận Tân Phú, TP.HCM. Cảnh sát thu giữ nhiều điện thoại giả. Kết quả điều tra, công an thu giữ hơn 6.000 điện thoại di động giả, nhái hãng iPhone, Samsung, OPPO, hơn 100 thùng phụ kiện điện thoại các loại. Từ tài liệu và lời khai, công an xác định Oanh là đại lý lớn chuyên cung cấp điện thoại di động giả cho các đối tượng tiêu thụ trên địa bàn TP.HCM; mỗi tháng Oanh giao dịch với các đại lý cấp dưới, số tiền hơn 1 tỷ đồng . Hiện cơ quan chức năng hoàn tất hồ sơ xử lý nhóm đối tượng.

