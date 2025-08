Phát hiện hàng nghìn sản phẩm giả thương hiệu lớn tại Hà Nội

Chỉ huy Phòng An ninh kinh tế thông tin quá trình điều tra xác minh một số trường hợp người Hàn Quốc "du lịch chui", cư trú trái phép tại Việt Nam, đã phát hiện một số cửa hàng kinh doanh các mặt hàng hàng quần áo, túi xách, ví giả thương hiệu lớn tại đường Trần Văn Lai, khu đô thị Mỹ Đình, phường Từ Liêm.

Đáng chú ý, các cơ sở kinh doanh này nghi vấn do người Hàn Quốc đứng sau điều hành, thuê người Việt Nam đứng tên chủ hộ kinh doanh. Phòng An ninh kinh tế đã phối hợp cùng lực lượng quản lý thị trường tiến hành kiểm tra.

Xác minh ban đầu xác định, cơ sở kinh doanh Blue Label Việt Nam hoạt động dưới hình thức hộ kinh doanh; có giấy chứng nhận đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định. Toàn bộ hàng hóa được bày bán tại đây đều thực hiện niêm yết giá. Đăng ký kinh doanh ghi tên chủ hộ là bà L.T.H (SN 1975).

Tại thời điểm kiểm tra, doàn kiểm tra phát hiện hộ kinh doanh Blue Label Việt Nam đang bày bán hàng hóa là các sản phẩm thời trang như quần áo, túi xách, ví... mang các thương hiệu nổi tiếng như Loius Vution; Celine; Dior; Chanel; Hermes; Prada... được bảo hộ tại Việt Nam.

Tuy nhiên toàn bộ số hàng hóa trên không có hóa đơn chứng từ theo quy định, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu. Đoàn kiểm tra đã ra quyết định tạm giữ 356 sản phẩm là hàng hóa có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu; trị giá hàng hóa vi phạm tính theo giá niêm yết là 380,6 triệu đồng.

Tiếp tục xác minh các cơ sở kinh doanh “hàng hiệu” tại khu vực này, đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở kinh doanh Galleria cũng có dấu hiệu tương tự.

Cũng như Blue Label Việt Nam, Galleria hoạt động dưới hình thức hộ kinh doanh có giấy chứng nhận đăng ký thành lập theo quy định; toàn bộ hàng hóa được bày bán đều thực hiện niêm yết giá. Chủ hộ kinh doanh là bà Đ.T.N.H (SN 1998) trú tại TP Đà Nẵng.

Tại thời điểm kiểm tra, hộ kinh doanh Galleria đang bày bán hơn 2.000 các sản phẩm thời trang như quần áo, túi xách, ví... mang các thương hiệu nổi tiếng như Loius Vution; Gucci; YSL; Burberry; Bottega Veneta; Balenciaga; Celine; Dior; Chanel; Hermes; Prada... được bảo hộ tại Việt Nam.

Qua kiểm tra hàng hóa trên không có hóa đơn chứng từ theo quy định, dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu. Đoàn kiểm tra đã ra quyết định tạm giữ toàn bộ số hàng hóa có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu; trị giá hàng hóa vi phạm tính theo giá niêm yết là hơn 4,7 tỷ đồng .

Ngoài ra đoàn kiểm tra còn phát hiện tại hộ kinh doanh có 295 sản phẩm giày, túi đựng gậy Golf, túi xách tay do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tổng giá trị hàng hóa là 261 triệu đồng. Đoàn kiểm tra đã ra quyết định tạm giữ toàn bộ số hàng hóa có dấu hiệu vi phạm trên để xác minh làm rõ.

Hiện vụ việc đã được Phòng An ninh kinh tế lập hồ sơ, chuyển cơ quan chức năng điều tra theo quy định.

