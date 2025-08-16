Phát hiện loài tắc kè ngón cong hiếm có ở Gia Lai

Loài tắc kè ngón cong từng được phát hiện lần đầu tiên ở Gia Lai tháng 7/2022 vừa được tìm thấy với phiên bản mới màu nâu. Song chúng đang đối mặt với tình trạng phân mảnh môi trường sống.

Khi bóng tối bao trùm phường Ayun Pa (Gia Lai), một sinh vật có vảy, chân tay mảnh mai và ngón chân cong thong thả chạy dọc một số tảng đá gần khu vực canh tác của người dân địa phương. Tuy nhiên, phần lớn lối sống, hành vi của chúng vẫn chưa được biết đến.

Đáng chú ý, các bức ảnh được chụp mới đây cho thấy phiên bản màu nâu của loài này.

Đầu của chúng có "những đốm nâu sẫm nhỏ, có hình dạng bất thường" và một dải "mỏng" chạy quanh cổ. Các nhà nghiên cứu cho biết, lưng của con vật in một số "dải có hình dạng bất thường".

Khu vực thuộc phường Ayun Pa, nơi các nhà khoa học tìm thấy loài tắc kè ngón cong vào tháng 7/2022. Ảnh: Google.

Tháng 7/2022, các nhà khoa học đánh giá đây là loài tắc kè mới và đặt tên là tắc kè ngón chân cong Ayun Pa (Ayun Pa bent-toed gecko), tên khoa học là Cyrtodactylus ayunpaensis, theo một nghiên cứu công bố ngày 12/8 trên tạp chí khoa học Zootaxa.

Nhóm nghiên cứu đặt tên dựa theo tên gọi của Ayun Pa. Cho đến nay, địa danh là nơi duy nhất mà loài tắc kè này được tìm thấy.

Cận cảnh tắc kè ngón chân cong. Ảnh: Vinh Quang Luu.

Nghiên cứu cho biết tắc kè Mũi cong của Ayun Pa có thể dài tới hơn 17,8 cm. Chúng có thân hình ngắn với các chi "mảnh vừa phải". Đầu tương đối rộng và dẹt, mõm dài và đôi mắt lớn.

Giống như một số loài tắc kè khác, loài mới "hiện bị đe dọa bởi mất môi trường sống và khả năng bị cộng đồng địa phương săn bắn để nuôi làm thú cưng", Zootaxa trích dẫn từ bài nghiên cứu.

Do đó, việc đánh giá dân số và phát triển chiến lược bảo tồn phù hợp là rất cần thiết để đảm bảo sự tồn tại lâu dài của các loài phân bố hẹp này.