Phát hiện nhiều doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc

Công an tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện hàng loạt doanh nghiệp trên địa bàn kinh doanh hàng hóa là thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Trong thời gian ngắn, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện, xử lý 18 cơ sở vi phạm, tịch thu hơn 4.300 kg thực phẩm đông lạnh không rõ xuất xứ, từ chân gà, bò viên đến nội tạng động vật.

Trong đó, Công ty TNHH Khủng Long Sữa (TP Đà Lạt), tàng trữ gần 2,6 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc. Công ty TNHH Phú Đăng Gia Thịnh (huyện Đức Trọng) kinh doanh hơn 1,8 tấn thực phẩm đông lạnh như thịt trâu, xương bò, không có giấy tờ hợp lệ.

Cơ sở Hoàn Cầu (TP Bảo Lộc) sản xuất bò viên trong điều kiện mất vệ sinh an toàn thực phẩm, không có hóa đơn chứng từ… Tổng số tiền phạt hành chính về các hành vi vi phạm của các doanh nghiệp này là hơn 500 triệu đồng.

Công an tỉnh Lâm Đồng thu hồi thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã đấu tranh quyết liệt với hàng giả, hàng nhập lậu. Ngày 22/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng đã kiểm tra 2 điểm nghi vấn buôn bán hàng nhập lậu tại số 212, đường Hà Giang (phường 1, TP Bảo Lộc) và thôn 7 (xã Lộc An, huyện Bảo Lâm) do bà Đinh Trần Trâm Anh (ngụ tại xã Lộc Thanh, TP Bảo Lộc) làm chủ và địa chỉ số 41C, đường Nguyễn Văn Trỗi (phường 2, TP Bảo Lộc) do ông Phan Đình Khải làm chủ.

Tại 3 cơ sở trên, Công an phát hiện 14 thùng thuốc lá điện tử, tinh dầu, đầu lọc dùng cho thuốc lá điện tử, một thùng nước hoa là hàng nhập lậu. Chủ sở hữu số hàng hóa trên không xuất trình được giấy tờ chứng minh sự hợp pháp của hàng hóa.

Tiếp đó, ngày 29/5, Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang ông Lý Vĩ Phương cùng vợ là bà Chu Thị Hiếu (trụ tại TP Bảo Lộc) đang tàng trữ 3.560 bao thuốc lá điếu có nhãn mác nước ngoài, không có tem xuất khẩu vào Việt Nam. Tiếp tục khám xét nơi ở của bà Chu Thị Hiếu tại số 4, Hải Thượng Lãn Ông (TP Bảo Lộc), Công an thu giữ thêm 11.440 bao thuốc lá nhập lậu.

Trước đó, Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã đột kích quán Bar WARM (Bùi Thị Xuân, phường 2, TP Đà Lạt), phát hiện thu giữ 283 chai rượu thành phẩm, nhãn mác do nước ngoài sản xuất, chưa qua sử dụng và 3 bình chứa khí. Theo trình bày của chủ cơ sở, đây là các bình chứa khí N20, tức "khí cười" không nguồn gốc, xuất xứ.