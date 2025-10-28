Phát hiện nhiều sai phạm tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng ở TP.HCM

Kiểm tra đột xuất việc triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trường Cao đẳng (CĐ) Lý Tự Trọng (TP.HCM), Sở GD&ĐT phát hiện nhiều sai phạm.

Theo kết quả kiểm tra, ông Phạm Hữu Lộc (SN 1966), khi làm Hiệu trưởng Trường CĐ Lý Tự Trọng (hiện nay làm Hiệu trưởng Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức), bổ nhiệm người thân là ông Phan Hữu Tước, chưa thực hiện theo quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; cơ sở pháp lý để bổ nhiệm đối với ông Tước không phù hợp.

Về trường hợp bổ nhiệm viên chức quản lý đối với ông Lương Xuân Thịnh lần đầu năm 2020, hồ sơ bổ nhiệm không có điều kiện tiêu chuẩn của chức vụ quản lý theo quy định của cơ quan có thẩm quyền, không có quyết định phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ quản lý. Nhà trường không thẩm tra, xác minh văn bằng, chứng chỉ là sai quy định của Bộ Nội vụ. Tại thời điểm kiểm tra, trường không cung cấp kết quả xác minh đối với chứng chỉ ngoại ngữ tại thời điểm tuyển dụng ông Thịnh.

Trường phân công giảng dạy vượt quá định mức giờ giảng theo quy định. Cụ thể, năm học 2022-2023 có 117 giảng viên dạy vượt quá quy định mức giờ của 9 khoa với tổng số 40.773 giờ; năm học 2023-2024, có 76 giảng viên dạy vượt quá mức quy định của 11 khoa với tổng số 16.884 giờ.

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng (TP.HCM), nơi ông Phạm Hữu Lộc làm Hiệu trưởng từ năm 2015 đến tháng 10/2024 xảy ra nhiều sai phạm.

Đặc biệt, trường hợp nhà giáo Nguyễn Mai Chinh được phân công giảng dạy với khối lượng lớn và sĩ số lớp lớn (bình quân 350 học sinh, sinh viên (HSSV)/lớp) trong các năm học: 2021-2022 dạy 5.885 giờ; năm học 2022-2023 dạy 4.565 giờ; năm học 2023-2024 dạy 2.720 giờ; năm học 2024-2025 dạy 2.420 giờ.

Hiệu trưởng Phạm Hữu Lộc không ban hành quy chế làm việc của ban giám hiệu; trường phân công giảng dạy môn "Kỹ năng mềm" cho nhà giáo không có trình độ chuyên môn phù hợp.

Đối với công tác quản lý tài chính và miễn giảm học phí của trường, trong đó có việc tạm thu học phí của người học thuộc đối tượng miễn học phí từ năm học 2020-2021 đến năm học 2024-2025, trường đã tạm thu học phí của 15.943 người, tổng số tiền hơn 158 tỷ đồng , đã hoàn trả cho 13.921 người học với số tiền hơn 137,6 tỷ đồng . Nhưng đến ngày 16/9/2025, vẫn chưa hoàn trả cho 2.022 người học với tổng số tiền hơn 20,468 tỷ đồng .

Trong quá trình kiểm tra, Sở GD&ĐT TP.HCM còn phát hiện lãnh đạo Trường CĐ Lý Tự Trọng ký hợp đồng liên kết đào tạo với Công ty cổ phần GD&ĐT GBI Quốc tế để dạy môn "Kỹ năng mềm" có nhiều dấu hiệu vi phạm.

Cụ thể, thời gian tổ chức lớp đào tạo mâu thuẫn giữa biên bản thanh lý hợp đồng và thời khóa biểu của trường; nhiều hợp đồng liên kết đào tạo có cùng thời gian thực hiện, cùng thời lượng thực hiện, cùng chương trình đào tạo nhưng được chia thành các hợp đồng khác nhau với giá trị hợp đồng dưới 200 triệu đồng; các hợp đồng đào tạo có thông tin về căn cứ quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của trường nhưng Cổng thông tin đấu thầu Quốc gia không đăng tải các thông tin liên quan đến quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Trường CĐ Lý Tự Trọng còn có việc tuyển sinh liên thông từ trung cấp lên cao đẳng và xét tốt nghiệp cùng lúc hai trình độ trung cấp và cao đẳng. Các quyết định trúng tuyển của lớp đào tạo liên thông không phù hợp thời gian đào tạo của khóa (tuyển sinh năm 2022, nhưng các quyết định công nhận trúng tuyển ban hành vào cuối năm 2022 đến 2025).

Người học có trình độ trung cấp không phù hợp với chuyên ngành cao đẳng Công nghệ ôtô, nhưng xét trúng tuyển liên thông trình độ cao đẳng ngành Công nghệ ôtô. Bằng cấp người học không phù hợp với thời gian nhập học của khóa học (khóa học bắt đầu từ ngày 1/11/2022, nhưng hồ sơ học viên có 33 người học có bằng trung cấp vào ngày 18/11/2022; 7 người học có bằng tốt nghiệp trung cấp ngày 9/1/2023 và 1 người học có bằng tốt nghiệp trung cấp ngày 5/5/2023).

Quyết định thành lập lớp (mở lớp) vào ngày 1/11/2022, nhưng nhiều quyết định trúng tuyển lớp hệ Cao đẳng liên thông khóa 2022 (22C2B) ngành Công nghệ ôtô có thời gian ban hành sau quyết định mở lớp là vào các ngày 30/12/2022, 5/6/2023, 29/12/2023, 4/7/2024; 17/3/2025…

Mặc dù, trường có quy định về năng lực người học cần đạt được sau khi tốt nghiệp (kỹ năng nghề, năng lực ngoại ngữ, năng lực ứng dụng công nghệ thông tin), nhưng khi xét tốt nghiệp, trường chỉ nhập thông tin ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin của người học vào phần mềm quản lý, không có hồ sơ minh chứng như quy định của trường.

Chương trình đào tạo quy định thời lượng dành cho kiểm tra là 0 giờ, nhưng người học vẫn có điểm kiểm tra thường xuyên. Bài thi trên giấy của người học không thực hiện đánh phách, cắt phách, thiếu chữ ký giám khảo…

Kết quả kiểm tra còn cho thấy trường có dấu hiệu làm giả hồ sơ, khai khống thành viên là đại diện cơ quan quản lý Nhà nước để đủ thành phần và các thành viên này chưa từng tham dự thẩm định chương trình đào tạo theo biên bản thẩm định.

Tổ chức đào tạo trước khi người học được công nhận trúng tuyển, mở lớp Kỹ thuật lập trình từ ngày 26/8/2019, nhưng khóa 19T5 được công nhận trúng tuyển và mở lớp từ ngày 3/10/2019 và phê duyệt giáo trình đào tạo của ngành được phê duyệt theo quyết định ngày 29/11/2019 của ông Phạm Hữu Lộc.

Khóa học được công nhận trúng tuyển, mở lớp theo hình thức chính quy nhưng được sắp xếp đào tạo và thời khóa biểu theo hình thức vừa làm vừa học từ 18h đến 22h/ngày, bắt đầu từ ngày 26/8/2019. Thời gian đào tạo chỉ 9 tháng (ngày 26/8/2019 bắt đầu khóa học và ngày 21/5/2020 xét công nhận tốt nghiệp bậc trung cấp), không đảm bảo thời gian đào tạo hệ trung cấp đối với thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương từ 1 đến 1,5 năm theo quy định.

Sau khi kiểm tra đột xuất, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo Sở Nội vụ rà soát hồ sơ và báo cáo UBND thành phố về việc tham mưu ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với 16 hành vi vi phạm của Trường CĐ Lý Tự Trọng. Đặc biệt, chuyển Công an thành phố điều tra làm rõ các dấu hiệu sai phạm về các nội dung quản lý, sử dụng tài chính công, trong đó có số tiền hơn 20,468 tỷ đồng tạm thu học phí (chưa trả); việc thực hiện các quy định liên quan Luật Đấu thầu.

Mặc dù để xảy hàng loạt sai phạm trong quản lý, ông Phạm Hữu Lộc và Phòng Tuyển sinh - Đào tạo Trường CĐ Lý Tự Trọng vẫn được cho vào danh sách tuyên dương "Điển hình tiên tiến" trong Đại hội thi đua yêu nước của TP.HCM giai đoạn 2020-2025.