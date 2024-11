Phát hiện ổ dịch chó dại thả rông cắn người ở Đồng Nai

Một con chó thả rông, vô chủ đã cắn 4 người ở huyện Long Thành.

Con chó bị dại tấn công nhiều người ở Đồng Nai. Ảnh: Shutterstock.

Ngày 8/11, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Đồng Nai, cho biết trong ngày 31/10, tại ấp 3, xã Tân Hiệp, huyện Long Thành có một con chó thả rông, vô chủ đã cắn 4 người. Tất cả đều đã được xử lý vết thương, tiêm vaccine và huyết thanh kháng dại.

Ngày 1/11, cơ quan chức năng đã xử lý con chó và gửi mẫu xét nghiệm, kết quả con chó dương tính với virus dại.

Kết quả điều tra dịch tễ cho thấy trong khu vực có 23 hộ gia đình, nuôi 74 con chó, mèo, trong số này có 14 con chó và 1 con mèo chưa tiêm vaccine phòng bệnh dại.

Đây là ổ dịch dại trên chó thứ 6 trên địa bàn huyện Long Thành từ đầu năm đến nay. Toàn tỉnh cũng đã ghi nhận 32 ổ dịch dại trên chó, tăng 17 ổ so với cùng kỳ 2023 và có 3 người không qua khỏi do bệnh dại (tăng một ca so với cùng kỳ 2023).

Qua đây, ngành y tế tỉnh Đồng Nai tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức người dân về phòng bệnh dại. CDC Đồng Nai hướng dẫn cách xử trí khi bị chó, mèo cào, cắn như sau

Phải rửa sạch vết thương dưới vòi nước sạch 5-10 phút bằng xà phòng và sát khuẩn bằng dung dịch sát khuẩn thông thường

Không nặn máu từ vết thương, không bôi, đắp bất cứ dung dịch, lá thuốc theo quan niệm dân gian để tránh nhiễm trùng vết thương, khiến vi rút xâm nhập sâu hơn

Đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn tiêm vaccine phòng bệnh dại càng sớm càng tốt.

Ngành thú y vận động các hộ gia đình có nuôi chó mèo cần phải tiêm vaccine phòng chống dại theo định kỳ, theo dõi chó nếu có bất thường và phải báo ngay cơ quan chức năng. Các hộ nuôi chó mèo cần xích nhốt chó, không thả rông.