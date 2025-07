Phát hiện tài xế ôtô đầu kéo biển số Lào dương tính ma túy

Trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên quốc lộ 1A, lực lượng CSGT Hà Tĩnh phát hiện tài xế ôtô đầu kéo dương tính với ma túy tổng hợp.

Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh đang phối hợp với Công an phường Nam Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) thực hiện các bước xác minh, làm rõ để xử lý một tài xế dương tính với ma tuý trong lúc lái xe.

Trước đó, lúc 8h05 ngày 6/7, tại km 486+100 tuyến quốc lộ 1A đoạn qua (phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh), tổ công tác Đội CSGT - Quốc lộ 1A (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh) thực hiện dừng phương tiện ôtô đầu kéo mang biển số Lào: UN-2539 kéo theo mooc mang biển số UN-2432 do Trần H. Đ. (sinh năm 1990, trú tỉnh Quảng Trị) điều khiển.

Lực lượng CSGT Công an Hà Tĩnh phát hiện tài xế lái ôtô đầu kéo biển Lào dương tính với ma túy. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.

Lực lượng CSGT thực hiện kiểm tra test nhanh ma túy đối với Đ. cho kết quả dương tính với Methamphetamine (ma túy tổng hợp). Sau đó, lực lượng chức năng đưa tài xế đến Bệnh viện Hồng Hà (phường Nam Hồng Lĩnh) thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cũng cho kết quả tương tự.

Một vụ việc khác cũng khiến dư luận bức xúc trong thời gian gần đây. Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Đà Nẵng, Cơ quan CSĐT Công an thành phố phối hợp với Công an xã Bà Nà (TP Đà Nẵng) truy tìm tài xế xe tải gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn.

Cụ thể, lúc 16h30, ngày 2/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo về vụ việc tai nạn giao thông xảy ra tại ngã ba đường Quảng Xương-DH2 (xã Bà Nà).

Ghi nhận tại hiện trường, chị Đ.T.N (SN 1988, trú TP Đà Nẵng) đi xe máy biển số 43AB-010.60 trên đường Quảng Xương, khi đến ngã 3 đường Quảng Xương-DH2 thì va chạm với xe tải mang biển số 29H-754.07 khiến chị Đ.T.N. chết tại chỗ, tài xế xe tải bỏ khỏi hiện trường.

Công an TP Đà Nẵng xác định tài xế xe tải liên quan vụ tai nạn là Nguyễn Ngọc Hà (SN 1995, trú tỉnh Yên Bái) và thực hiện lệnh tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Qua kiểm tra ban đầu, tài xế Nguyễn Ngọc Hà dương tính với ma túy.