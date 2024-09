Phát hiện taxi chở 6 người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm và bảo đảm trật tự, Công an các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng phát hiện 2 vụ xe taxi chở người nước ngoài, không xuất trình giấy tờ tùy thân.

Khoảng 1h ngày 30/8, tại KM 17+600 Quốc lộ 1, thuộc địa phận thôn Phai Duốc, xã Mai Pha, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, tổ CSGT thuộc Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Quốc lộ 1 đã phát hiện ôtô taxi BKS 99A- 357… di chuyển theo hướng Hà Nội - Lạng Sơn có dấu hiệu nghi vấn.

Tổ CSGT đã ra hiệu lệnh dừng xe để tiến hành kiểm tra, phát hiện trên xe có 4 người đàn ông gồm: Lái xe P.V.T. (SN 1980, trú tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) và 3 người Trung Quốc, không xuất trình được giấy tờ tùy thân.

Phòng CSGT Công an tỉnh Cao Bằng phát hiện lái xe chở 3 người Trung Quốc không có giấy tờ tùy thân.

Qua đấu tranh ban đầu, lái xe P.V.T. cho biết chở 3 người Trung Quốc trên từ khu vực cây xăng xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đi về tỉnh Bắc Ninh.

Tiếp đó, khoảng 4h15 ngày 30/8, tại Km 293+100, Quốc lộ 3, thuộc xóm Án Lại, xã Nguyễn Huệ, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ, Phòng CSGT Công an tỉnh Cao Bằng chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Cao Bằng đã tiến hành kiểm soát ôtô 7 chỗ màu xanh bạc, BKS 98A-280.XX do N.V.T. (trú tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) điều khiển.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe chở theo 3 người Trung Quốc. Những người này cũng không xuất trình được giấy tờ xuất nhập cảnh hợp pháp.

Hiện 2 vụ việc trên đã được bàn giao cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.