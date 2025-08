Phát hiện vụ khai thác cát sỏi trái phép quy mô lớn

Phóng hỏa nhà 'vợ hờ' sau khi nhậu say

0

Sau khi say rượu, người đàn ông ở An Giang đã lấy xăng châm lửa đốt nhà "vợ hờ", may mắn 4 người trong nhà kịp chạy thoát thân, thiệt hại tài sản ước khoảng 100 triệu đồng.