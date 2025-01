Phát hiện vụ vận chuyển hơn 200 kg pháo lậu ngụy trang tinh vi

Đánh sập 3 đường dây cờ bạc hơn 450 tỷ đồng

Hơn một tuần qua, Công an huyện Tây Hòa, Công an huyện Phú Hòa, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên đánh sập 3 đường đánh bạc qua mạng Internet với tổng số tiền hơn 450 tỷ.