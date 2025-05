Phim có Lisa không cứu được ngành du lịch Thái Lan

Lisa - thành viên nhóm nhạc BlackPink - góp mặt tại The White Lotus 3, song được giới chuyên môn nhận xét là yếu tố phụ, không giúp mạch phim tạo đột phá. Ảnh: HBO.

Dù được kỳ vọng tạo đòn bẩy cho ngành du lịch Thái Lan, loạt phim The White Lotus 3 vẫn chưa mang lại tín hiệu tích cực cho các khách sạn ở miền Nam như Phuket và Samui, theo Bangkok Post.

Bill Barnett, Giám đốc công ty tư vấn khách sạn C9 Hotelworks tại Phuket, cho hay tình hình du lịch năm nay có thể còn kém hơn so với năm trước do lượng khách Trung Quốc sụt giảm.

Ông chỉ ra 3 yếu tố lớn đang tác động đến dòng khách từ Trung Quốc: chính sách kích cầu du lịch nội địa của Bắc Kinh, mối lo về an toàn của người dân Trung Quốc khi đến Thái Lan và áp lực kinh tế tại đại lục, đặc biệt là việc Mỹ tăng mạnh thuế quan.

Khách du lịch thi đấu bóng chuyền trên bãi biển Kamala. Với thị trường Trung Quốc yếu, lượng khách du lịch đến Phuket năm nay có thể giảm so với năm ngoái. Ảnh: Bangkok Post.

Thống kê từ Airports of Thailand Plc cho thấy trong giai đoạn 1-21/4 vừa qua (bao gồm dịp lễ Songkran), Phuket chỉ đón hơn 28.700 lượt khách Trung Quốc đến trực tiếp, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2019, nhưng vẫn chưa đạt kỳ vọng trong bối cảnh phục hồi sau đại dịch.

Ngoài yếu tố Trung Quốc, ông Barnett nhận định nền kinh tế toàn cầu đang trở nên bất ổn hơn do các căng thẳng địa chính trị. Du khách có xu hướng tiết kiệm, hoặc chọn đi du lịch gần, thay vì chi tiêu xa xỉ cho các chuyến đi quốc tế.

Tuy vậy, ông cho rằng thị trường Ấn Độ, Trung Đông và các nước châu Á khác có thể bù đắp phần nào khoảng trống từ Trung Quốc. Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh thị trường nội địa cần được kích cầu mạnh hơn, bởi hiện tại chỉ chiếm 10% tổng lượng khách đến Phuket - một con số còn khá khiêm tốn.

Mùa 3 của The White Lotus diễn ra tại các địa danh du lịch lẫy lừng ở quê nhà Lisa, gồm Bangkok, Koh Samui và Phuket. Ảnh: HBO.

Ở chiều tích cực, ông Paitoon Wongsasutthikul, Giám đốc đầu tư của Tập đoàn Asset World Corp (AWC), cho biết các khách sạn tại Phuket ghi nhận sự đa dạng hơn về thị trường nguồn, không còn phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc như trước.

Dịp nghỉ lễ đầu tháng 5, khu nghỉ dưỡng Marriott Phuket Nai Yang của AWC đạt công suất phòng hơn 80% với khách đến từ Nga, Singapore, Hong Kong (Trung Quốc) và cả du khách nội địa.

Ông Chayanon Horpattanaporn, Giám đốc tài chính của AWC, bổ sung rằng giá phòng trung bình tại Phuket và các điểm lưu trú khác trên toàn quốc có xu hướng tăng nhẹ theo từng năm, kể cả trong mùa thấp điểm. Tuy nhiên, tổng lượng khách lưu trú có thể sụt giảm nếu dòng khách quốc tế không phục hồi đúng kỳ vọng.

The White Lotus là loạt phim truyền hình nổi bật của HBO do Mike White viết kịch bản kiêm đạo diễn. Phim thuộc dạng tuyển tập (anthology), mỗi mùa kể một câu chuyện khác nhau nhưng đều xoay quanh một nhóm khách hàng giàu có nghỉ dưỡng tại khu nghỉ mát hư cấu mang tên "The White Lotus". Tại đây, những mâu thuẫn cá nhân, định kiến giai cấp và các mặt tối trong cuộc sống của giới giàu có dần được phơi bày.

Phần đầu tiên phát sóng năm 2021, lấy bối cảnh tại Hawaii. Phần 2 tại Sicily (Italy). Phần ba, hiện đã lên sóng, được quay tại Thái Lan với các địa điểm như Bangkok, Phuket và Koh Samui.