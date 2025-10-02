Phó GĐ ĐH Quốc gia TP.HCM làm Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới

GS.TS.NGƯT Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, vừa chính thức được công nhận là Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới (TWAS).

Bà Nguyễn Thị Thanh Mai trở thành Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới. Ảnh: VNUHCM.

Trong khuôn khổ hội nghị, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai cùng Thiếu tướng, Thầy thuốc Nhân dân, GS.TS Nguyễn Thế Hoàng, nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, đã vinh dự nhận Bằng công nhận Viện sĩ do Chủ tịch TWAS là GS.TS Quarraisha Abdool Karim trao trước sự chứng kiến của hơn 300 nhà khoa học quốc tế.

Năm nay, TWAS bầu chọn 74 viện sĩ mới - con số cao nhất trong lịch sử tổ chức. Brazil và Trung Quốc dẫn đầu với 10 viện sĩ mới, tiếp theo là Ấn Độ (9), Malaysia (7), Nam Phi (4). Việt Nam, Cuba, Ai Cập và Mỹ đều có 2 đại diện.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới đã có 1.444 thành viên.

Theo ĐH Quốc gia TP.HCM, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai sinh năm 1974 tại Quảng Ngãi, tốt nghiệp ngành Hóa học tại ĐH Tổng hợp TP.HCM (nay là ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM).

Bà được phong danh hiệu phó giáo sư năm 2014, giáo sư năm 2020 và được ghi nhận là nhà khoa học hàng đầu trong nghiên cứu phát triển thuốc từ dược liệu Việt Nam.

Nhóm nghiên cứu do bà dẫn dắt đã phát triển thành công hai sản phẩm hỗ trợ điều trị ung thư đường tiêu hóa và viêm khớp từ dược liệu trong nước.

Đến nay, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai đã công bố hơn 80 công trình trên các tạp chí quốc tế uy tín, đồng thời nhận nhiều phần thưởng cao quý như Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT, kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” và giải thưởng Kovalevskaia dành cho các nhà khoa học nữ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên.

Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới có tên tiếng Anh là The World Academy of Sciences, là tổ chức quốc tế thuộc UNESCO được thành lập năm 1983, quy tụ hơn 1.400 nhà khoa học từ hơn 100 quốc gia.

Tổ chức này được Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Javier Pérez de Cuéllar công nhận từ năm 1985 và hiện là thành viên liên kết của Hội đồng Khoa học Quốc tế (ISC).

Năm 2025, hội nghị của viện diễn ra từ ngày 29/9 đến 2/10 ở Rio de Janeiro, Brazil, mang chủ đề “Xây dựng tương lai bền vững: Vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với phát triển toàn cầu”. Hội nghị bao gồm các phiên khoa học, hội thảo chuyên đề, thảo luận cấp cao, lễ trao giải khoa học và nghi thức chào đón các viện sĩ mới.