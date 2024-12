Phó giám đốc bệnh viện bị khởi tố trong đường dây trục lợi bảo hiểm

Nguồn tin phóng viên cho hay ông Nguyễn Đức Hiệp, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Như Xuân, bị cơ quan CSĐT Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) khởi tố vì liên quan đến vụ án trục lợi bảo hiểm.

Ông Nguyễn Đức Hiệp là một trong số 16 bị can vừa bị Công an huyện Như Xuân khởi tố, trong đó có 13 bị can bị khởi tố trong nhóm tội “Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm”; 2 bị can bị khởi tố trong nhóm tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ” và 1 bị can bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Hồ sơ trục lợi bảo hiểm. Ảnh: CATH.

Sau khi cơ quan cảnh sát điều tra có quyết định khởi tố bị can, Sở Y tế Thanh Hóa cũng đã có quyết định tạm đình chỉ công tác 4 tháng đối với ông Nguyễn Đức Hiệp. Ngoài ra, Huyện ủy Như Xuân ra quyết định tạm đình chỉ sinh hoạt đảng 3 tháng đối với ông Hiệp.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan Công an: Cầm đầu đường dây trục lợi bảo hiểm này là 2 đối tượng Nguyễn Thị Ngân (SN 1987), ở thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân và Nguyễn Thị Loan (SN 1990), ở thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương. Đây là 2 đại lý chính của Công ty TNHH Manulife Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa.

Nguyễn Thị Ngân và Nguyễn Thị Loan được xác định là 2 đối tượng cầm đầu.

Chỉ tính từ năm 2021 đến năm 2023, hai đối tượng này đã câu kết với nhiều đại lý bên dưới và cán bộ của các Bệnh viện trong tỉnh để lập khống hồ sơ bệnh án chữa bệnh của các khách hàng để trục lợi tiền bảo hiểm, gây thiệt hại cho Công ty TNHH Manulife Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa gần 1 tỷ đồng .