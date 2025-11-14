Sau nhiều giờ "thử lửa" với hơn 5.000 loại phô mai đến từ 46 quốc gia, Giải phô mai thế giới 2025 đã gọi tên một loại Gruyère ủ lâu năm của Thụy Sĩ.

Phô mai Bergkäserei Vorderfultigen được vinh danh ngon nhất thế giới năm 2025. Ảnh: Phil Clarke Hill/CNN.

Theo CNN, sự kiện năm nay diễn ra tại Festhalle, Bern, Thụy Sĩ, quy tụ 265 chuyên gia phô mai từ khắp thế giới.

Trong vòng vài giờ, mỗi giám khảo phải nếm ít nhất 40 loại phô mai để chấm điểm theo tiêu chí ngoại hình, mùi, vị và cảm giác khi ăn.

Không khí trong khán phòng trở nên đặc quánh bởi "hàng nghìn lớp mùi" từ các loại phô mai từ bò, cừu, trâu, lạc đà đến cả sữa lừa; từ Manchego, Brie, Camembert đến Parmesan, Gouda; phô mai màu cam, xanh, xanh lá, phô mai phủ hoa, phủ sáp, có loại ngâm whiskey và nước táo đỏ.

Phô mai được bày trên 110 dãy bàn phủ khăn trắng, dưới sự thẩm định của các nhóm giám khảo 2-3 người. Họ mặc tạp dề vàng giống nhau, thuộc giới nghệ nhân, chuyên gia và những người am hiểu phô mai toàn cầu.

Nghệ nhân phô mai nhận giải thưởng loại phô mai ngon nhất thế giới 2025. Ảnh: Guild of Fine Food.

Các bánh phô mai khổng lồ bị khoét lỗ, những lát mỏng được cắt ra, thìa được nhúng vào các "vũng" phô mai mềm. Giữa các lượt nếm, giám khảo "giải cứu vị giác" bằng nước, ăn miếng táo giòn hoặc đôi khi phải dùng đến Coca-Cola.

Một số loại ngon đến mức được ví như "cắn vào mây", trong khi vài loại bị đánh giá là "không thể nuốt nổi".

Chiến thắng năm nay thuộc về Gruyère Bergkäserei Vorderfultigen, loại phô mai làm từ sữa bò Fleckvieh, được sản xuất trong lò phô mai thủ công giữa vùng đồng cỏ Alps.

"Đây là vinh dự khó tin", nghệ nhân Pius Hitz chia sẻ.

Dù danh hiệu thường kéo theo nhu cầu tăng mạnh, ông cho biết không có ý định mở rộng sản xuất để bảo vệ sự ổn định của thị trường Gruyère được bảo hộ nghiêm ngặt.

"Có vị kẹo bơ, caramel, mặn nhẹ, điểm chút trái cây lên men, hậu vị cháy như than củi. Dư vị cực kỳ dài, sang miếng phô mai thứ 3 rồi mà chúng tôi vẫn còn cảm nhận được", giám khảo Perry Wakeman miêu tả chiếc phô mai chiến thắng.

Hơn 250 giám khảo từ khắp nơi trên thế giới đã chấm điểm 5.244 loại phô mai. Ảnh: Guild of Fine Food.

Do quy định kiểm dịch nghiêm ngặt, chỉ giám khảo ký cam kết mới được phép nếm phô mai. Khán giả chỉ có thể nhìn mà không được thử.

Kết thúc ngày chấm giải, hàng dài bàn vẫn chất đầy phô mai thừa. Ban tổ chức cho biết toàn bộ sẽ được tái chế để "chuyển hóa thành năng lượng".

Giải Phô mai Thế giới được đánh giá là cuộc thi quy mô nhất hành tinh, tổ chức luân phiên giữa nhiều quốc gia. Năm 2026, sự kiện sẽ diễn ra tại Córdoba, Tây Ban Nha.