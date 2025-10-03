Phó thủ tướng dự lễ trao huân chương cho vợ chồng GS Việt

Chiều 3/10, tại Đại sứ quán Pháp, Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng dự lễ trao huân chương Bắc đẩu Bội tinh bậc Sĩ quan cho GS.TS Vật lý Trần Thanh Vân và GS.TS Sinh học Lê Kim Ngọc.

Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng và GS Trần Thanh Vân tại lễ trao huân chương - Ảnh: VGP.

Ông Olivier Brochet, Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Olivier, cho biết thông qua việc trao huân chương, nước Pháp muốn thể hiện sự ghi nhận đối với hai giáo sư - những thanh niên Việt Nam đến Pháp du học từ 70 năm trước.

Đại sứ cũng nhấn mạnh rằng nhờ vào tài năng, lòng quả cảm, cặp vợ chồng đã trở thành hai trong những người con chói sáng nhất mà nước Pháp đặc biệt tự hào. Họ đã không ngừng nỗ lực để tập hợp các nhà nghiên cứu, đưa các thế hệ xích lại gần nhau và giúp ích cho Việt Nam - Pháp trên cơ sở vun đắp lịch sử chung giữa hai dân tộc.

Huân chương Bắc đẩu Bội tinh bậc Sĩ quan là phần thưởng cao quý nhất của nước Pháp trao tặng cho hai nhà khoa học lỗi lạc người Pháp gốc Việt, đồng thời cũng là những nhà nghiên cứu cấp cao của Cơ quan nghiên cứu khoa học quốc gia (CNRS) Pháp.

Trước đó, vào ngày 11/7, nhân dịp Quốc khánh Cộng hòa Pháp (14/7), Tổng thống Cộng hòa Pháp đã ra sắc lệnh thăng hạng huân chương Bắc đẩu Bội tinh bậc Sĩ quan cho vợ chồng GS Trần Thanh Vân và GS Lê Kim Ngọc. Năm nay, hai giáo sư đã 91 tuổi và là cặp vợ chồng duy nhất được thăng hạng cùng đợt này.

Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet trao huân chương Bắc đẩu Bội tinh bậc Sĩ quan cho GS Trần Thanh Vân và GS Lê Kim Ngọc. Ảnh: VGP.

Điều đặc biệt là lễ trao huân chương được tổ chức đúng vào Năm Đổi mới sáng tạo Pháp - Việt. Theo đó, huân chương Bắc đẩu Bội tinh bậc Sĩ quan như tiếp thêm cho hai giáo sư sức mạnh để tiếp tục theo đuổi niềm tin và những điều cốt lõi.

Phát biểu tại buổi lễ, GS Lê Kim Ngọc bày tỏ niềm vinh dự hôm nay không chỉ dành riêng cho hai vợ chồng bà mà cho tất cả những người đã đồng hành từ trước tới nay. Vợ chồng bà cũng gửi lời chúc các bạn trẻ vững tin vào mơ ước, dám khẳng định mình và giữ vững bản sắc.

Trước khi nhận huân chương Bắc đẩu Bội tinh bậc Sĩ quan, GS Trần Thanh Vân từng được trao Huân chương Bắc đẩu Bội tinh cấp Hiệp sĩ vào ngày 23/2/2000, còn GS Lê Kim Ngọc nhận huân chương này ngày 6/9/2016 tại TP.HCM do Tổng thống Pháp Francois Hollande trực tiếp trao.

GS Trần Thanh Vân, quê Quảng Bình, là nhà vật lý gốc Việt nổi tiếng thế giới, sáng lập chuỗi hội nghị khoa học quốc tế và Trung tâm ICISE tại Quy Nhơn.

GS Lê Kim Ngọc, quê Vĩnh Long, sang Pháp du học từ năm 1953, tốt nghiệp xuất sắc Đại học Sorbonne và có nhiều đóng góp lớn trong nghiên cứu sinh học, đặc biệt với công trình “Lát mỏng tế bào” được đánh giá là mang ý nghĩa mở đường, khai mở một thời kỳ mới cho ngành công nghệ sinh học thực vật khi được ứng dụng rộng rãi trong nhân giống thuần theo cây mẹ, trong công nghệ ghép gien để tạo giống mới...

Tên tuổi của bà được báo chí ở các nước Anh, Pháp nhắc đến rất nhiều vào thập niên 1970.