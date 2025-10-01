Phòng khám tuyển bác sĩ rởm, 'vẽ' bệnh moi tiền: Khởi tố loạt lãnh đạo

Hàng loạt lãnh đạo chủ chốt của phòng khám tuyển bác sĩ rởm "vẽ" bệnh moi tiền bệnh nhân ở Đà Nẵng đã bị khởi tố.

Liên quan đến vụ Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng (địa chỉ tại 180 Trần Phú, TP Đà Nẵng) tuyển người chưa học hết lớp 12 chữa bệnh phụ khoa, ngày 1/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết tiếp tục khởi tố các bị can đối với: Nông Thị Thu - Giám đốc Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng, Lê Hồng Hải - Giám đốc Phòng khám, Đỗ Thị Hảo và Phạm Thị Mỹ Hạnh (nhân viên thuộc Đội trợ lý bác sĩ) cùng về tội "Lừa dối khách hàng".

Như VTC News đưa tin, giữa tháng 7, Công an TP Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 7 đối tượng là quản lý nhân sự và nhân viên tại Phòng khám Đa Khoa Quốc tế Đà Nẵng về hành vi Lừa dối khách hàng.

Lực lượng chức năng đọc quyết định khởi tố đối với 4 bị can. Ảnh: CA.

Trong số 7 đối tượng bị khởi tố, có 4 người bị bắt tạm giam gồm: Trương Thị Hạ Liên (SN 1976, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng), Nguyễn Thị Mỵ (SN 1985, trú phường Kim Liên, TP Hà Nội), Nguyễn Kim Hoàng Yến (SN 1980, trú phường Đan Phượng, TP Hà Nội) và Lê Thị Nhung (SN 1992, trú xã Thọ Lộc, tỉnh Thanh Hóa).

Theo cơ quan công an, Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng hoạt động với pháp nhân là Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng.

Thủ đoạn của các đối tượng là thành lập Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng, sau đó tuyển dụng nhóm bác sĩ rởm thực hiện các thủ thuật y tế liên quan đến các bệnh về nam khoa, phụ khoa hòng thu tiền của bị hại.

Với thủ đoạn trên, Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng đã thu lợi bất chính gần 376 triệu đồng của 17 khách hàng.