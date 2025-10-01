Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mâu thuẫn tại quán nhậu, nhóm thanh niên đánh người trọng thương

  • Thứ tư, 1/10/2025 06:43 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chỉ xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ trong việc kết nội nhạc tại quán nhậu, nhóm thanh niên côn đồ dùng vỏ chai bia, ly thủy tinh đánh người trọng thương.

Theo Công an tỉnh Quảng Trị, ngày 30/9, Cơ quan CSĐT quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Minh Tài; Lê Văn Từ; Trần Nhật Hào (cùng sinh năm 2006, trú xã Cam Lộ) và Nguyễn Tuấn Ngọc (SN 2006, trú xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị) về tội "Cố ý gây thương tích" theo khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Cùng ngày lệnh bắt 4 thanh niên trên cũng được Viện Kiểm sát Nhân dân Khu vực 5 phê chuẩn và thi hành.

Nhom thanh nien, Danh nguoi trong thuong anh 1

Tài, Ngọc, Từ và Hào thời điểm bị khởi tố, bắt giam. Ảnh: Công an Quảng Trị.

Theo kết quả điều tra của cơ quan Công an, tối 20/5, tại quán nhậu Lão Đại, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ cũ (nay là xã Cam Lộ) giữa Lê Minh Tài và Đ.H (SN 2004) do mâu thuẫn xuất phát từ việc kết nối nhạc, nên cả hai xảy ra xô xát.

Tiếp đó, Nguyễn Tuấn Ngọc; Lê Văn Từ cùng đi theo tài để đánh Đ.H. Sau đó, khi Đ.M.Đ (SN 2004, là bạn của Đ.H) đến quán hỏi chuyện, thì Lê Văn Từ gây sự và bị Đ.M.Đ đấm vào mặt. Hành vi này kích động Tài, Ngọc, Từ, Hào và H.C.T; L.V.L (cùng sinh năm 2009) lao vào hành hung Đ.M.Đ bằng tay, chân và các công cụ như ly thủy tinh, vỏ chai bia.

Cơ quan công an xác định Lê Văn Từ và Nguyễn Tuấn Ngọc dùng ly thủy tinh đánh vào vùng mặt và sau đầu nạn nhân; Trần Nhật Hào dùng ly thủy tinh đánh vào vai. Hậu quả, Đ.M.Đ bị thương tích nghiêm trọng với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 29%.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Vương/VTC News

