Cựu cán bộ ngân hàng lừa đảo gần 8 tỷ đồng

Nguyễn Anh Thế (SN 1991, trú xã Thuận Châu, tỉnh Sơn La, cựu cán bộ ngân hàng) đưa ra các thông tin gian dối chiếm đoạt tổng số tiền gần 8 tỷ đồng của 23 người dân trên địa bàn huyện Thuận Châu cũ, tỉnh Sơn La.

Ngày 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La thông tin, ngày 29/9, đơn vị đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Anh Thế về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La, kết quả điều tra xác định, từ cuối năm 2017 đến tháng 6/2020, Nguyễn Anh Thế làm cán bộ tín dụng tại một chi nhánh ngân hàng tại huyện Thuận Châu cũ. Trong quá trình công tác, đối tượng có tham gia đánh bạc trên không gian mạng.

Công an tỉnh Sơn La thi hành lệnh bắt, khởi tố đối tượng Nguyễn Anh Thế.

Để có tiền cho trò "đen đỏ", Thế đã đưa ra các thông tin gian dối để chiếm đoạt tổng số tiền gần 8 tỷ đồng của 23 người dân trên địa bàn huyện Thuận Châu cũ.

Chiêu trò của Thế lừa đảo người dân là giúp vay nóng để đảo nợ cho khách hàng khác; đưa tiền để đối tượng nộp hộ tất toán khoản nợ vào ngân hàng... Sau khi các khách hàng tin tưởng, giao tiền, đối tượng đã chiếm đoạt, sử dụng để tham gia cá cược, đánh bạc trên mạng và chi tiêu cá nhân.

Vụ án đang được Công an tỉnh Sơn La thụ lý điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Sơn La thông báo, đến người dân bị Nguyễn Anh Thế lừa đảo thì liên hệ với điều tra viên Nguyễn Mạnh Tuấn (số điện thoại 0962.984.184) trình báo để được giải quyết theo quy định của pháp luật.