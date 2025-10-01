Bắt giam 34 'quái xế' xách hàng nóng, chạy xe lạng lách, nẹt pô

Trong đêm, hàng chục thanh thiếu niên chạy xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, ném các vỏ chai bia xuống đường gây mất an ninh trật tự ở Đà Nẵng.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết tống đạt các quyết định khởi tố 35 bị can, trong đó thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 34 đối tượng vì liên quan đến hành vi "Gây rối trật tự công cộng" xảy ra tại các tuyến đường trung tâm thành phố.

Trước đó, quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng công an phát hiện nhiều thanh thiếu niên chạy xe máy không gắn biển số, di chuyển với tốc độ cao, mang theo hung khí gây mất an ninh trật tự và gây nguy hiểm cho người đi đường.

Hàng chục "quái xế" bị bắt giam. Ảnh: C.A.

Phòng Cảnh sát Hình sự xác định trong các đêm 21 và 22/9, có 4 nhóm thanh thiếu niên với tổng số 48 đối tượng tham gia. Tại khu vực đường 2 Tháng 9, số thanh thiếu niên này mang theo nhiều loại hung khí khác nhau, tháo biển số xe hoặc che lại nhằm đối phó với lực lượng công an.

Các đối tượng chạy xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, ném các vỏ chai bia xuống đường gây mất an ninh trật tự, khiến cho người đi đường hoang mang, lo sợ.

Chưa dừng lại các nhóm này mang theo hung khí để thị uy với nhau, nếu có nhóm nào khiêu khích, gây gổ thì đuổi đánh.

Ngay sau thời điểm xảy ra sự việc, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an thành phố, Phòng Cảnh sát Hình sự chủ công phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương liên quan tiến hành truy xét. Rất nhanh chóng, cơ quan chức năng lần lượt mời 48 đối tượng liên quan lên trụ sở làm việc.

Đến tối 29/9, Phòng Cảnh sát Hình sự tống đạt các quyết định khởi tố 35 bị can, trong đó thực hiện bắt tạm giam 34 bị can để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi "Gây rối trật tự công cộng", có 13 thanh thiếu niên khác được cơ quan công an giao cho gia đình bảo lãnh.

Đến nay, Phòng Cảnh sát Hình sự tạm giữ 26 xe máy, 5 cây kiếm các loại, 3 dao, 3 bình xịt hơi cay… để phục vụ công tác điều tra làm rõ.