Phụ nữ và hành trình tái định nghĩa thành công

Ngày càng nhiều phụ nữ Việt Nam âm thầm viết lại định nghĩa thành công. Với họ, thành công không nằm ở việc người khác nghĩ gì, mà ở cảm giác hạnh phúc với lựa chọn của chính mình.

Phụ nữ hiện đại không còn cố gắng vừa vặn với những khung chuẩn cố định như phải lấy chồng ở tuổi 27, phải có nhà trước 30, phải hy sinh bản thân vì gia đình mới được công nhận là chuẩn mực.

Phụ nữ định nghĩa thành công thời hiện đại

“Tư tưởng phụ nữ chuẩn mực là phải tam tòng tứ đức… lạc hậu lắm rồi”, Quỳnh Mai (30 tuổi, TP.HCM) thẳng thắn chia sẻ. Là người đầu tiên trong gia đình bốn thế hệ tốt nghiệp đại học, Mai từng được vẽ sẵn một con đường ổn định, làm công việc nhà nước, sớm kết hôn. Nhưng cô chọn hướng ngược lại là Nam tiến, tự lập, vừa làm marketing, vừa học cao học, kiên trì theo đuổi mục tiêu nâng cấp chính mình.

“Chọn công việc theo đam mê thì mệt đấy, nhưng vui. Còn nếu sống theo kịch bản người khác đặt ra thì… mệt thật”, Quỳnh Mai nói.

Nhiều người phụ nữ hiện đại chọn hết mình theo đuổi đam mê.

Nếu Mai đại diện cho khao khát bứt phá của người phụ nữ, thì Thu Hà (32 tuổi, Hà Nội) lại là một minh chứng khác: Không phải phụ nữ nào chọn rời khỏi công việc ổn định là “lùi bước”. Từng giữ vị trí quản lý trẻ tuổi tại một tập đoàn lớn, Hà quyết định nghỉ việc sau khi sinh con, chuyển sang làm các dự án online về nấu ăn - niềm đam mê cô ấp ủ từ lâu.

“Tôi muốn được ở gần con, nhưng cũng không muốn đánh mất chính mình. Làm việc online giúp tôi linh hoạt hơn, sáng làm content, chiều chơi cùng con. Tôi vẫn kiếm được tiền, chỉ khác là… theo cách khiến mình vui hơn”, Hà chia sẻ.

Có người lựa chọn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Nhìn vào những hành trình khác nhau, có thể thấy vẻ đẹp hay sự thành công của phụ nữ thời nay không còn gói gọn trong một khuôn mẫu cố định. Người theo đuổi sự nghiệp hay người ưu tiên gia đình đều đáng được trân trọng.

Tự do không chỉ đến từ bản lĩnh, mà từ sự chuẩn bị

Để đủ tự tin bước đi trên hành trình riêng, cảm hứng là chưa đủ. Đằng sau những lựa chọn tưởng như “liều lĩnh” ấy thường là sự chuẩn bị kỹ càng về nội lực từ sức khỏe đến tài chính. Một cơ thể khỏe mạnh giúp phụ nữ có năng lượng theo đuổi đam mê. Một kế hoạch tài chính vững vàng giúp họ dám chọn điều mình muốn thay vì chọn điều an toàn nhất.

“Tự do không phải là muốn gì làm nấy mà là dám chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình. Mà để không sợ trách nhiệm thì phải chuẩn bị trước”, Quỳnh Mai chia sẻ.

Thấu hiểu rằng hành trình sống trọn vẹn không chỉ cần cảm hứng mà cần một “lớp đệm an toàn”, nhiều phụ nữ hiện nay chủ động tìm cho mình một cơ chế bảo vệ trước rủi ro không chỉ để phòng bệnh, mà để tự tin theo đuổi điều mình muốn. Trong số các giải pháp tài chính dành cho phụ nữ hiện đại, “Chủ động tương lai” của BIDV MetLife nổi bật nhờ kết hợp giữa bảo vệ sức khỏe và tích lũy tài chính dài hạn.

Với “Chủ động tương lai”, người tham gia có thể lựa chọn gói cơ bản hoặc nâng cao, đồng thời bổ sung thêm quyền lợi mở rộng như “Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo toàn diện” - bảo vệ tới 109 bệnh lý nghiêm trọng, bao gồm những bệnh thường gặp ở phụ nữ như ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư buồng trứng. Khi không may gặp rủi ro, lớp bảo vệ này giúp những người phụ nữ không phải đánh đổi ước mơ vì gánh nặng viện phí.

Khác với quan niệm cũ mua bảo hiểm là chỉ để phòng rủi ro, “Chủ động tương lai” còn mang tính đầu tư thông qua quỹ liên kết chung, giúp người tham gia vừa có lớp bảo vệ, vừa tích lũy tăng trưởng theo thời gian. Bên cạnh đó, khách hàng còn nhận thưởng duy trì hợp đồng từ năm thứ 10 và định kỳ mỗi 5 năm cho tới năm thứ 30, cùng thưởng tri ân khi đáo hạn như một lời ghi nhận cho sự bền bỉ với chính lựa chọn của mình.

BIDV MetLife còn cung cấp gói dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện “An thể chất - vững tương lai”, bao gồm tư vấn sức khỏe trực tuyến, khám định kỳ và thư ký y khoa giúp ngay cả những người phụ nữ bận rộn nhất vẫn có thể chăm sóc bản thân dễ dàng và chủ động.

Phụ nữ có thể là người dẫn đầu đầy bản lĩnh, cũng có thể là điểm tựa bình yên của gia đình hoặc là cả hai, ở những giai đoạn khác nhau của cuộc đời. Nhưng dù chọn cách sống nào thì họ đều xứng đáng được bảo vệ, được trao thêm sức mạnh để lựa chọn điều khiến mình hạnh phúc. Hạnh phúc đôi khi bắt đầu từ một quyết định rất nhỏ như dám chuẩn bị cho tương lai của chính mình, từ hôm nay.