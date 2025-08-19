Phương án xử lý 3 học sinh có hành động phản cảm với đoàn xe A80

Hiệu trưởng trường THPT Lâm Nghiệp thông tin về phương án xử lý đối với 3 học sinh có hành động chưa đúng mực khi đoàn xe A80 đi qua địa bàn xã Xuân Mai.

Nhóm học sinh có hành động chưa đúng mực khi đoàn xe A80 đi qua.

Chiều 19/8, trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Lê Khánh Toàn, Hiệu trưởng trường THPT Lâm Nghiệp (xã Xuân Mai, Hà Nội), cho biết sau khi làm việc với 3 học sinh có hành động phản cảm với đoàn xe A80, nhà trường cũng đã tổ chức họp để đánh giá hành vi vi phạm của các em.

Thầy hiệu trưởng chỉ ra 2 vi phạm chính mà nhóm học sinh này mắc phải. Thứ nhất là vi phạm luật giao thông khi điều khiển xe máy chưa đủ tuổi, chở ba và không đội mũ bảo hiểm. Công an xã Xuân Mai đã lập biên bản xử lý hành chính về hành vi này.

Lỗi thứ hai mà các học sinh mắc phải là cư xử không đúng mức ở nơi công cộng, ngay trong thời điểm quan trọng của đất nước. Ông Toàn nói vào thời điểm xảy ra vụ việc, các học sinh không nhận thức được những ảnh hưởng từ hành vi của bản thân. Nhưng sau khi làm việc với nhà trường, các em đã hối lỗi, nhận ra lỗi sai của mình.

Ban giám hiệu trường THPT Lâm Nghiệp đã đánh giá tình hình và xin ý kiến chỉ đạo từ Đại học Lâm Nghiệp và Sở GD&ĐT Hà Nội để đưa ra phương án xử lý phù hợp, sao cho vừa đảm bảo tính giáo dục và không ảnh hưởng đến tâm lý học sinh.

Ông Toàn cho rằng việc hình ảnh học sinh lan truyền trên mạng xã hội đã ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lý, nhất là khi các em mới nhập học. Vì vậy, nhà trường đang tập trung ổn định tinh thần cho học sinh, đồng thời kêu gọi xã hội nhìn nhận khách quan, tạo cơ hội để các em sửa sai.

Hiệu trưởng trường THPT Lâm Nghiệp cho biết hiện tại, trường mới chỉ triển khai một số hoạt động đầu năm, các học sinh vừa nhập học được ít ngày. Ông mong rằng thầy cô, bạn bè sẽ cùng động viên để giúp các em ổn định tâm lý, chuẩn bị cho năm học mới.

“Chúng tôi đã tìm hiểu hồ sơ của 3 học sinh. Ở các cấp học trước, các em không có vấn đề gì, vụ việc vừa qua chỉ là suy nghĩ bồng bột. Nhà trường nhận trách nhiệm trong công tác quản lý học sinh, rất mong xã hội cho các em cơ hội sửa sai", thầy hiệu trưởng chia sẻ.

Trước đó, vào ngày 16/8, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh 3 học sinh kẹp ba trên xe máy, không đội mũ bảo hiểm. Khi đoàn xe A80 đi qua khu vực Cầu Sắt (xã Xuân Mai, Hà Nội), 3 học sinh này có hành động phản cảm.

Khi clip được lan truyền, nhiều người bức xúc và cho rằng 3 học sinh này hành động vô lễ, không phù hợp với độ tuổi học sinh. Phó hiệu trưởng trường THPT Lâm Nghiệp xác nhận với Tri Thức - Znews rằng 3 học sinh trong vụ việc trên là học sinh lớp 10 của trường. Các em này mới nhập học, đang tham gia tuần lễ giáo dục quốc phòng do nhà trường tổ chức.

Phó hiệu trưởng thông tin thêm rằng sắp tới, trường THPT Lâm Nghiệp sẽ phối hợp với công an địa phương, tổ chức một buổi giáo dục cho học sinh về cách tham gia giao thông an toàn, đúng quy định.