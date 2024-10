Porsche Panamera mới ra mắt VN - có bản e-hybrid, giá từ 6,42 tỷ đồng

Phiên bản cao cấp nhất của Porsche Panamera sử dụng hệ truyền động hybrid, mạnh 782 mã lực.

Sau màn chào sân tại Thượng Hải vào cuối năm 2023, Porsche Panamera mới đã có mặt tại Việt Nam, có tổng cộng 7 phiên bản bao gồm biến thể e-hybrid cùng giá khởi điểm 6,42 tỷ đồng .

Ở thế hệ mới, Porsche Panamera vẫn giữ các kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.052 x 1.937 x 1.423 mm. Riêng Panamera 4 E-Hybrid Executive có chiều cao 1.428 mm cùng chiều dài cơ sở 5.202 mm.

Phần đầu xe Panamera mới sở hữu các đường dập nổi, đèn pha với cụm LED ban ngày 4 điểm đặc trưng.

Phần đuôi xe Panamera mới có cửa kính phía sau không viền, dải đèn hậu cũng được thiết kế lại.

Mâm xe với khóa trung tâm lần đầu được trang bị tiêu chuẩn trên phiên bản Panamera Turbo E-Hybrid. Hãng xe thể thao Đức cũng cung cấp nhiều lựa chọn thiết kế mâm xe đa dạng.

Khoang lái Porsche Panamera mới tuân theo triết lý Porsche Driver Experience, cân bằng giữa công nghệ kỹ thuật số và analog. Các phím điều khiển bố trí dọc theo vị trí người lái.

Cần số đặt ngay bên phải vô lăng, còn núm vặn chuyển đổi chế độ lái và cần điều khiển hỗ trợ cũng nằm ở vị trí dễ tiếp cận với người lái.

Màn hình 10,9 inch ở trung tâm táp-lô hiển thị dữ liệu về hoạt động của xe theo yêu cầu, đồng thời cung cấp quyền truy cập vào hệ thống thông tin giải trí trong quá trình xe di chuyển.

Để đảm bảo an toàn, màn hình phía ghế phụ sẽ không thể quan sát được từ vị trí người lái.

Porsche Panamera mới được trang bị tiêu chuẩn động cơ V6 tăng áp kép song song dung tích 2.9L, cho công suất tối đa 353 mã lực, mô-men xoắn cực đại 500 Nm, tăng lần lượt 23 mã lực/50 Nm so với phiên bản trước.

Nhờ đó, Porsche Panamera mới có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 5,1 giây ở phiên bản tiêu chuẩn, tốc độ tối đa có thể đạt được là 272 km/h.

Porsche Panamera 4 E-Hybrid được bổ sung motor điện mới, cho công suất tối đa đạt 470 mã lực, mô-men xoắn cực đại 650 Nm.

Hệ thống này tiêu hao nhiên liệu khoảng 1-1,4 lít/100 km trong chu trình WLTP, phạm vi hoạt động thuần điện đạt 96 km. Xe cũng có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 4,1 giây, tốc độ tối đa ở mức 280 km/h.

Panamera 4S E-Hybrid sở hữu công suất chung tối đa 544 mã lực, mô-men xoắn cực đại 750 Nm cho khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 3,7 giây.

Trên Panamera Turbo E-Hybrid, động cơ V8 tăng áp kép song song dung tích 4.0L kết hợp cùng hệ thống hybrid cho tổng công suất tối đa 680 mã lực, mô-men xoắn cực đại 930 Nm. Phiên bản này tăng tốc 0-100 km/h trong 3,2 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 315 km/h.

Phiên bản cao cấp nhất Panamera Turbo S E-Hybrid sở hữu công suất chung tối đa 782 mã lực, mô-men xoắn cực đại 930 Nm cho khả năng tăng tốc lên 100 km/h trong 2,9 giây và sở hữu tốc độ tối đa 325 km/h.

Porsche Panamera mới được trang bị tiêu chuẩn hệ thống treo khí nén thích ứng hai van, với tùy chọn Hệ thống kiểm soát khung gầm chủ động của Porsche (PASM). Ở các biến thể e-hybrid, hệ thống kiểm soát khung gầm chủ động toàn thời gian Porsche Active Ride là tùy chọn bổ sung.

Porsche Panamera có giá khởi điểm 6,42 tỷ đồng ở bản tiêu chuẩn. Phiên bản GTS có giá 11,44 tỷ đồng còn Panamera 4 E-Hybrid có giá 6,88 tỷ đồng .

Panamera Turbo E-Hybrid có giá 12,16 tỷ đồng còn phiên bản cao cấp nhất Panamera Turbo S E-Hybrid có giá 13,73 tỷ đồng .

Phiên bản Giá bán (tỷ đồng) Panamera 6,42 Panamera GTS 11,44 Panamera 4 E-Hybrid 6,88 Panamera 4 E-Hybrid Executive 7,3 Panamera 4S E-Hybrid 7,63 Panamera Turbo E-Hybrid 12,16 Panamera Turbo S E-Hybrid 13,73

Khách hàng có thể tùy biến chiếc Panamera thông qua gói SportDesign, bộ sưu tập màu sơn Paint to Sample/Paint to Sample Plus hay tùy chọn bộ mâm 21 inch.

Chương trình Sonderwunsch cũng cho phép khách hàng tham gia vào quá trình sản xuất để cá nhân hóa chiếc Panamera của mình.