Quá tải đơn thuê áo dài dịp Quốc khánh, chủ shop 'không kịp ăn cơm'

Nhu cầu thuê áo dài dịp Quốc khánh 2/9 tăng 30-40%, nhiều cửa hàng tại Hà Nội và TP.HCM hoạt động hết công suất, thậm chí cháy hàng các mẫu áo dài trắng truyền thống.

Thảo An chọn Lăng Bác để chụp ảnh kỉ niệm. Ảnh: NVCC.

Mừng đại lễ 2/9, Thảo An (21 tuổi, phường Cầu Giấy, Hà Nội) thuê 2 bộ áo dài tại một tiệm gần nhà để chụp ảnh kỷ niệm.

Dịp này, cô chọn các địa điểm mang tính lịch sử như Lăng Bác và Cột cờ Hà Nội, vì vậy đã ưu tiên 2 phong cách khác nhau, gồm áo dài cách tân chất liệu đũi đi kèm bờm và áo dài trắng truyền thống dáng ôm sát. Mỗi bộ có giá thuê 50.000 đồng, kèm một phụ kiện miễn phí, song tiệm yêu cầu đặt cọc 200.000 đồng/bộ.

“Mức giá này hợp lý với người trẻ, chất liệu tốt so với chi phí bỏ ra, mặc thoải mái và chuẩn form”, Thảo An chia sẻ.

Ngoài dịp đại lễ, Thảo An cũng thuê áo dài cho nhiều sự kiện khác như hoạt động ở trường, lễ kỷ niệm hay chụp ảnh kỷ yếu. Với sinh viên, mức chi tối đa mà cô chấp nhận là 100.000-150.000 đồng/bộ/ngày, miễn là kiểu dáng đẹp và chất liệu ổn.

Theo Thảo An, thuê áo dài vừa tiết kiệm chi phí so với may mới, vừa dễ dàng thay đổi concept chụp ảnh mà không lo trùng lặp mẫu. Khi lựa chọn áo dài, cô thường ưu tiên giá cả và chất lượng hơn thương hiệu, tìm đến những tiệm có mức giá vừa phải, mẫu mã đa dạng và đảm bảo form dáng.

Tuy vậy, vào cao điểm như đại lễ 2/9, nhiều mẫu áo dài đẹp thường hết size sớm, đặc biệt là áo dài trắng ôm sát size M. Để tránh tình trạng này, cô thường đặt trước với tiệm từ tối hôm trước để giữ áo.

Người trẻ ưu tiên thuê thay vì may áo dài mới, bởi chi phí thấp, dễ đổi mẫu và đa dạng concept chụp ảnh. Ảnh minh họa: Đinh Hà.

Không chỉ riêng Thảo An, trước Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh, nhiều bạn trẻ đã tìm đến các địa điểm lịch sử, quán cà phê hay những con phố để chụp hình lưu niệm. Trào lưu mặc áo dài không chỉ sôi động tại Hà Nội mà còn lan tỏa tới TP.HCM và các tỉnh lân cận. Thay vì may mới, phần lớn người trẻ lựa chọn thuê áo dài để linh hoạt thay đổi nhiều bộ trang phục, dễ dàng thực hiện nhiều concept chụp ảnh khác nhau.

Xu hướng này giúp các cửa hàng cho thuê áo dài ghi nhận doanh thu tăng cao, hoạt động gần như hết công suất để đáp ứng nhu cầu khách hàng. Tuy nhiên, đi kèm với đó là không ít thách thức, đặc biệt trong khâu vận chuyển và quản lý rủi ro khi áo dài bị hư hỏng hoặc dơ bẩn sau khi trả.

Áo dài trắng được quan tâm

Minh Hằng (25 tuổi), chủ một cửa hàng cho thuê áo dài tại phường Hà Đông (Hà Nội), cho biết lượng khách thuê áo dài dịp đại lễ tăng 30-40% so với các tháng trước, khiến cô đôi khi bận "không kịp ăn cơm".

Theo chủ shop, nguyên nhân đến từ nhu cầu chụp ảnh kỷ niệm của giới trẻ trong dịp lễ lớn, đặc biệt là kỷ niệm 80 năm năm nay.

“Lượt thuê tăng mạnh từ cuối tháng 7, đầu tháng 8 khi nhiều bạn trẻ chọn chụp ảnh sớm để tránh cảnh đông đúc tại di tích lịch sử và có được khung hình đẹp hơn”, Hằng chia sẻ. Khách hàng của cô chủ yếu ở độ tuổi 18-30, trong đó có nhiều người thuê áo dài để chụp cùng người yêu là bộ đội, công an hay chiến sĩ.

Cửa hàng hiện cung cấp các mẫu áo dài cách tân từ các thương hiệu Việt như Xéo Xọ, Lalin, Hà Vũ, Edini và Phong Thư. Giá thuê dao động từ 300.000 đến 1.000.000 đồng, một số mẫu đặc biệt có thể lên tới 1.100.000-1.500.000 đồng/bộ. Mức giá áp dụng cho 3 ngày sử dụng, khách có thể được ưu tiên thêm 1-2 ngày miễn phí nếu đi xa.

Thảo An chụp 2 bộ ảnh nhân dịp 2-9. Ảnh: NVCC.

Ngoài áo dài, cửa hàng cung cấp miễn phí phụ kiện đi kèm như bờm, khuyên tai hay quạt để khách hàng hoàn thiện set đồ. Khách cần đặt cọc 30-50% giá trị áo và cung cấp căn cước công dân, tiền cọc sẽ được hoàn lại khi trả áo nguyên vẹn.

“Lượng khách năm nay tăng 10-20% so với Quốc khánh năm ngoái. Tuy nhiên, lượng khách lại thấp hơn dịp 30/4 bởi ngày này thường thu hút đông đảo khách hàng ở khu vực miền Nam”, chủ shop chia sẻ thêm.

Trong khi đó, Hồng Thư (27 tuổi, phường Đống Đa, Hà Nội), chủ một shop cho thuê áo dài online, cho biết mẫu áo dài trắng dáng ôm sát là sản phẩm được khách hàng quan tâm nhiều nhất dịp đại lễ. Đơn hàng lớn nhất cô nhận được vào đầu tháng 8 đến từ một nhóm bạn khoảng 22 tuổi, đặt cùng lúc 12 bộ áo dài trắng để chụp kỷ niệm.

Shop của Thư bắt đầu hoạt động từ đầu năm 2024. Giá thuê dao động 50.000-250.000 đồng/bộ, tùy mẫu mã, chất liệu và thời gian thuê. Để duy trì mức giá hợp lý, Thư chủ yếu nhập hàng từ sàn thương mại điện tử và order từ nước ngoài, tập trung vào các thiết kế tầm trung nhưng vẫn đảm bảo chất lượng.

Ngoài áo dài, cô còn cho thuê phụ kiện như quạt, guốc, bờm... với giá 20.000-50.000 đồng/món; riêng khách thuê nhóm từ 10 bộ trở lên sẽ được miễn phí phụ kiện.

Theo Thư, dịp này áo dài trắng truyền thống đặc biệt được ưa chuộng vì vừa lên hình đẹp tại các địa điểm lịch sử, vừa giữ sự trang nghiêm.

Quá tải đơn thuê

Ban đầu, Hồng Thư không yêu cầu khách đặt cọc khi thuê áo dài, chỉ cần cung cấp ảnh căn cước công dân. Tuy nhiên, trong dịp đại lễ, nhu cầu tăng cao khiến các mẫu áo dài trắng nhanh chóng “cháy hàng”, đặc biệt là size S và M.

Để quản lý tốt hơn, cô buộc phải thay đổi chính sách, yêu cầu khách đặt cọc ít nhất 50% để giữ đồ. Trường hợp áo dài bị dơ hoặc hư hỏng, khách sẽ phải chi trả phí sửa chữa theo phần trăm giá trị thuê.

Chủ shop Minh Hằng ghi nhận doanh thu tăng trong dịp đại lễ. Ảnh: NVCC.

“Có khách thuê áo dài trắng 3 ngày, khi trả lại áo bị dính kem nền, vệt son ở tà và khóa kéo bung. Vì khách là sinh viên và thành thật xin lỗi, tôi chỉ yêu cầu bồi thêm chi phí tương đương 1 ngày thuê để sửa lại, muốn cả hai bên đều thoải mái”, cô kể. Theo cô, đây là rủi ro khó tránh với dịch vụ cho thuê áo dài.

Trong những ngày mưa bão Kajiki, nhiều khu vực tại Hà Nội bị ngập úng, khiến việc giao hàng của shop online gặp khó khăn, đơn áo dài đến tay khách bị chậm hơn so với dự kiến. Trong trường hợp đó, cô chủ động trao đổi sớm với khách, sắp xếp giao trước 1 ngày để tránh tình trạng trễ đơn và không tính thêm phí thuê.

Vấn đề vận chuyển cũng là thách thức với shop của Minh Hằng trong giai đoạn cao điểm. Cô cho biết phí vận chuyển tăng, một số đơn vị nghỉ sớm, trong khi những ngày thành phố áp dụng lệnh cấm đường thì việc giao áo cho khách càng khó khăn.

Để khắc phục, chủ shop thường chủ động giao sớm từ hôm trước hoặc sáng sớm trong những ngày Hà Nội cấm đường từ giữa buổi sáng đến đêm. Ngoài ra, cửa hàng cũng hỗ trợ một phần chi phí vận chuyển để đồng hành cùng khách hàng.