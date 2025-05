Quán cà phê giữa cánh đồng, máy gặt tiến sát bàn ở Huế

Chủ quán cho biết cảnh chiếc máy gặt tiến sát bàn chỉ do góc quay. Trên thực tế, quán cách cánh đồng một bụi cây và mương nước.

Quán cà phê view cánh đồng ở Huế Chủ quán cho biết quán được xây dựng cao hơn mặt ruộng và đã được tính toán kỹ lưỡng nhằm đảm bảo an toàn cho khách.

Mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi cảnh quán cà phê nằm giữa cánh đồng lúa, máy gặt tiến sát bàn nơi thực khách đang ngồi. “Nay tôi đi cà phê view đồng lúa mà nó lạ lắm”, chủ nhân video chia sẻ trên TikTok ngày 11/5.

Đến ngày 12/5, nội dung trên nhận hơn 4 triệu lượt xem, gần 4.000 bình luận. Nhiều người tỏ ra thích thú với trải nghiệm độc đáo, trong khi không ít khán giả cũng bày tỏ cảm giác hồi hộp khi chứng kiến cảnh máy gặt di chuyển sát khu vực bàn ngồi.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, Nguyễn Hà My, chủ quán Tiệm Cafe Tụi Mình (TP Huế) cho biết bất ngờ khi đoạn video do một thực khách quay khiến quán cà phê của gia đình nhận được nhiều sự chú ý.

Cô chia sẻ do quán nằm giữa đồng lúa, vào mùa gặt, khách không khó bắt gặp cảnh nông dân thu hoạch lúa như trong clip. Tuy nhiên, thực tế chiếc máy gặt không tiến quá sát bàn cà phê như trong hình ảnh.

"Góc quay khiến cảm giác máy rất gần, nhưng thực chất phía trước còn có bờ cây cảnh và một con mương nhỏ ngăn cách", My giải thích.

Về mặt thiết kế, quán được xây dựng cao hơn mặt ruộng và đã được tính toán kỹ lưỡng nhằm đảm bảo an toàn cho khách. Không gian sử dụng vật liệu tự nhiên như gỗ, tre, kính, tạo sự thông thoáng và tận dụng tối đa ánh sáng, gió trời.

My chia sẻ thêm quán bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 8/2023. Ý tưởng mở quán đến từ chuyến đi trải nghiệm của cô tại một mô hình cà phê đồng ruộng tương tự ở Hội An. Nhận thấy điều kiện tại quê nhà phù hợp, My quyết định triển khai mô hình này ở Huế.

Hiện nay, quán có quy mô hơn 100 bàn, nằm gần điểm du lịch chùa Thiên Mụ nên mỗi ngày đều đón lượng khách ổn định. Khách thường đông vào sáng sớm hoặc cuối chiều hoàng hôn. Bên cạnh thực khách trong nước, quán còn đón nhiều du khách nước ngoài đến trải nghiệm và chụp ảnh check-in.

Nằm giữa cánh đồng, quán cà phê ở Huế với view ruộng lúa xanh tít tắp hút đông đảo du khách đến trải nghiệm. Ảnh: Tiệm Cafe Tụi Mình.

Xu hướng cà phê ruộng đồng đang dần phổ biến tại Việt Nam, phản ánh rõ nét sự chuyển dịch trong thói quen lựa chọn điểm đến của người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ và cư dân đô thị muốn tìm không gian yên bình để thư giãn, “detox tâm trí”.

Các quán cà phê nằm giữa đồng lúa, ruộng bậc thang hay vườn rau dần trở thành lựa chọn hấp dẫn nhờ cảnh quan bản địa gần gũi, dễ tạo dấu ấn trong lòng du khách.

Đồng thời, mô hình này cũng cho phép người làm dịch vụ tận dụng điều kiện sẵn có ở vùng ven đô hoặc nông thôn, với chi phí đầu tư vừa phải nhưng mang lại hiệu quả cao về mặt cảm xúc và truyền thông.

Tại các địa phương như Hội An, Trà Vinh, Long Biên (Hà Nội), Huế hay khu vực Tây Bắc như Sa Pa, Mù Cang Chải... mô hình cà phê gắn với nông nghiệp bản địa đã bước đầu cho thấy hiệu quả trong việc thu hút du khách và tạo sinh kế cộng đồng.

Với tiềm năng sẵn có và xu hướng du lịch trải nghiệm đang được ưa chuộng, cà phê ruộng đồng được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển theo hướng bền vững, nếu được quy hoạch bài bản và khai thác hài hòa giữa yếu tố cảnh quan và giá trị kinh tế - văn hóa.