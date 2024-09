Quản lý kho chuối tham ô 1,4 tỷ đồng

Công an thông tin vụ mạo danh rạp xiếc ủng hộ 10.000 đồng

Phòng An ninh Chính trị, nội bộ - Công an TP Hà Nội đã xác minh và mời anh N.M.Đ (SN 2003) là sinh viên một Trường đại học tại Hà Nội đến làm việc liên quan đến số tiền 10 nghìn đồng ủng hộ ghi nội dung "tap the ae rap xiec trung uong ung ho".