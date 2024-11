Quảng Châu mắc kẹt trong mùa hè, không thể chuyển mùa

Quảng Châu - một trong những thành phố lớn nhất Trung Quốc - vẫn trong mùa hè dù đã giữa tháng 11, khi nhiệt độ chưa giảm xuống mốc tiêu chuẩn đánh dấu thời tiết giao mùa.

Trong những năm gần đây, các sự kiện thời tiết khắc nghiệt ngày càng phổ biến trên khắp Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Tính tới ngày 13/11, Quảng Châu - một thành phố với gần 19 triệu dân ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc - đã trải qua 235 ngày hè, phá vỡ kỷ lục 234 ngày của năm 1994.

Guardian đưa tin cơ quan Khí tượng Quảng Đông lấy nhiệt độ làm mốc tính thời điểm giao mùa, thay vì tính theo ngày dương lịch. Thu sang khi nhiệt độ trung bình trong 5 ngày thấp hơn 22 độ C. Thông thường, mùa thu bắt đầu vào khoảng ngày 9/11.

Song theo dự báo, nhiệt độ mùa hè dự kiến duy trì cho tới ít nhất ngày 18/11, trong khi đó mùa hè đã bắt đầu từ ngày 23/3. Nhiệt độ trung bình của thành phố hiện là 24,9 độ C, cao hơn 1,2 độ C so với mức trung bình lịch sử.

Ai Hui - một kỹ sư cao cấp tại Trung tâm Khí tượng Nông nghiệp và Khí hậu Quảng Châu - giải thích mùa hè kéo dài do áp suất từ áp cao Siberia yếu bất thường trong năm 2024, đồng nghĩa ít gió lạnh thổi qua Quảng Châu.

Hồi tháng 4, một cơn lốc xoáy tấn công Quảng Châu khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Các sự kiện thời tiết khắc nghiệt ngày càng phổ biến trên khắp Trung Quốc trong những năm gần đây, với hạn hán, lũ lụt và nắng nóng gây áp lực lên cơ sở hạ tầng, đặc biệt là lưới điện. Vào năm 2022, một đợt nắng nóng kéo dài đẩy mức sử dụng điện đạt kỷ lục tại các thành phố trên khắp Trung Quốc, trong đó có Quảng Châu.