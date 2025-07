Vì sao phụ nữ Pháp có đời sống tình dục tuyệt vời nhất thế giới?

Marie Morice là chuyên gia tình dục học người Pháp, hiện sinh sống và làm việc tại Anh. Bà sáng lập The Pleasure Atelier - một không gian giúp phụ nữ trung niên kết nối lại với khoái cảm và sự tự tin trong đời sống tình dục. Tri Thức - Znews trích dịch bài viết Why the French have the best sex in the world, by a Parisian sexologist của Morice trên Telegraph.