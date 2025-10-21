Quang Hùng MasterD trở thành 'trai đảm trăm điểm' khiến fan bất ngờ

Tạm quên hình ảnh Quang Hùng MasterD “đốt cháy” sân khấu, Muzik cảm thấy bất ngờ, hào hứng khi lần đầu tiên chứng kiến thần tượng tự tay rửa chén, lau nhà, giặt đồ.

Chính thức trở thành “trai đảm trăm điểm”, Quang Hùng MasterD mở ra định nghĩa mới về hình mẫu đàn ông hiện đại: Thành công ngoài xã hội và sẵn sàng san sẻ việc nhà cùng người thân.

Khi “tổng tài” triệu view xả vai - cú twist gây bão mạng

Vừa qua, cộng đồng người hâm mộ của Quang Hùng MasterD (Muzik) bất ngờ và thích thú khi lần đầu tiên trông thấy “tổng tài” Quang Hùng MasterD nhà mình cân đẹp việc nhà. Xắn tay rửa chén, lau sàn “bằng cả tính mạng” hay chăm chút giặt từng chiếc quần áo… là hình ảnh ghi điểm của “trai đảm trăm điểm” xứ Huế. “Bùng nổ visual”, “Lần đầu thấy tổng tài làm việc nhà”, “Nhân cách tổng tài lên sàn” loạt bình luận có cánh từ người hâm mộ đã chứng minh sức hút của những hình ảnh này.

Hóa ra, Quang Hùng MasterD chính thức trở thành “trai đảm trăm điểm” của nhãn hàng Power100. Nói về hình tượng mới này, nam ca sĩ cho biết đó là hình mẫu đàn ông bản lĩnh, giỏi việc công nhưng không né việc nhà. Anh chọn san sẻ như trách nhiệm chung với những người phụ nữ trong gia đình, chứ không đơn thuần là “giúp đỡ”. Theo Quang Hùng MasterD, không phải ai sinh ra cũng giỏi việc nhà, điều quan trọng nằm ở thái độ: Chủ động để ý, xắn tay vào, học dần từng việc nhỏ. Chỉ cần mình có ý thức san sẻ là đã có thể “đạt 100 điểm” rồi.

Quang Hùng MasterD “gấp đôi” sự cuốn hút khi hoá “trai đảm trăm điểm”.

Để minh chứng cho tinh thần chuẩn “trai đảm trăm điểm”, Quang Hùng MasterD đã xắn tay vào làm việc nhà theo cách của riêng “tổng tài”. Anh không xem đây là nghĩa vụ mà thực sự tận hưởng từng khoảnh khắc khi anh biến chai nước rửa chén Power100 Natural thành chiếc micro để phiêu theo nhạc, hay chăm chú đổ nước giặt vào máy, tất cả cho thấy anh đang dồn tâm ý vào đó giống như cách anh thả hồn vào âm nhạc. Quang Hùng MasterD chứng minh mình không chỉ là một “tổng tài” trên sân khấu, mà còn là một “trai đảm trăm điểm” thực thụ trong cuộc sống.

Khi chia sẻ việc nhà là “love language” của người đàn ông hiện đại

Khi hóa thân “trai đảm trăm điểm”, Quang Hùng MasterD cho thấy quan điểm trưởng thành và hiện đại của mình. Với anh, việc nhà chính là một loại ngôn ngữ yêu thương không lời, thể hiện sự chia sẻ, quan tâm và đồng hành thực tế nhất.

Anh thẳng thắn chia sẻ: “Với Hùng, đàn ông bây giờ phải hơi ‘đa-zi-năng’ xíu: Ra ngoài là ‘cá mập’, về nhà thì trăm điểm việc nhà. Mà mình không gọi là phụ giúp đâu, mình nghĩ đơn giản là san sẻ trách nhiệm với người thân, đặc biệt là phái nữ, như rửa chén, lau nhà, cái gì làm được thì làm. Những gì chưa rành thì mình cứ học dần, như nấu ăn chẳng hạn, bắt đầu từ luộc trứng, nấu mì tôm rồi tiến bộ dần dần. Nhìn những người mình yêu thương được vui vẻ, nghỉ ngơi, đó mới là điều làm mình hạnh phúc nhất”.

Bên cạnh đó, Quang Hùng MasterD cũng hiểu không phải anh chàng nào sinh ra cũng đã thành thạo việc nhà. Nhiều người rất muốn chia sẻ nhưng lại khá lúng túng khi bắt đầu.

“Quan trọng nhất vẫn là mình có ý thức muốn làm cùng nhau. Còn chuyện làm thế nào cho nhanh, cho hiệu quả và thông minh, thì đã có sẵn bí quyết”, Quang Hùng MasterD bật mí. Bí quyết của anh chàng không gì khác ngoài 3 trợ thủ đắc lực trong bộ tẩy rửa gia dụng từ Power100, giúp hành trình làm “trai đảm trăm điểm” của phái mạnh trở nên dễ dàng và thú vị.

Đằng sau một “trai đảm trăm điểm” luôn là những “trợ thủ” thông minh.

Như việc rửa chén mà nhiều người thường e ngại, bí quyết của anh chàng chính là nước rửa chén Power100 Natural tinh dầu bưởi tây hay tinh chất lô hội. Theo Quang Hùng MasterD, sản phẩm này giúp anh hoàn thành nhiệm vụ nhanh gọn nhờ vòi nhấn tiện lợi và khả năng xả bọt nhanh. Bên cạnh đó, công thức dịu nhẹ với độ pH 5,5 và công thức dưỡng ẩm độc đáo từ dầu gạo lứt, không làm khô da tay là một điểm cộng mà nam ca sĩ tâm đắc.

Sau khi căn bếp đã gọn gàng, để cả không gian sống sạch sẽ, thơm mát, Quang Hùng MasterD lựa chọn nước lau sàn Power100 tinh dầu chanh sả. Sản phẩm không chỉ giúp sàn nhà sạch khô, sáng bóng nhanh chóng mà tinh dầu chanh sả tự nhiên còn có khả năng đuổi côn trùng, mang đến cảm giác thư thái dễ chịu, “detox” tâm trạng sau ngày dài.

Cuối cùng, sự quan tâm của anh còn thể hiện qua những bộ quần áo luôn thơm ngát nhờ nước giặt xả Power100 hương nước hoa Pháp. Khả năng lưu hương 72 giờ và ngăn mùi ẩm mốc ngay cả khi phơi trong nhà giúp anh tin rằng đây là cách chăm sóc âm thầm nhưng tinh tế, để các thành viên trong nhà luôn cảm thấy tự tin và dễ chịu.

Việc nhà không phải nghĩa vụ, mà là cách thể hiện sự quan tâm. Chỉ cần có ý thức chia sẻ và dám bắt đầu, ai cũng có thể trở thành “trai đảm” trong mắt người phụ nữ của mình. Hành trình để đạt “trăm điểm” có thể không dễ dàng, nhưng khi có trợ thủ đắc lực như bộ sản phẩm chăm sóc gia đình từ Power100, mọi thứ chắc chắn sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều.