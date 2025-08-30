Quảng trường 200 tỷ đồng sắp khánh thành ở Huế

Ngày 27/8, thông tin từ Ban Quản lý dự án (BQLDA) Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP Huế cho biết đang chỉ đạo các đơn vị nhà thầu gấp rút hoàn thành các hạng mục, phần việc cuối cùng, tổ chức tổng vệ sinh công trình để kịp khánh thành phần hạ tầng kỹ thuật dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Dự án khởi công vào tháng 7/2024, tại khuôn viên khu đất 4 mặt tiền thuộc đường Hà Huy Tập, Tố Hữu, Lý Tự Trọng, Bùi San vốn là Trung tâm Thể dục Thể thao (TDTT) tỉnh Thừa Thiên - Huế và Trung tâm Huấn luyện TDTT (phường Xuân Phú cũ, nay là phường Vỹ Dạ).

Dự án do BQLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP Huế làm chủ đầu tư, tiến độ thi công được đặt ra trong 240 ngày, dự kiến khánh thành hạng mục hạ tầng kỹ thuật vào tháng 3/2025 đúng dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng Huế (26/3/2025).

Tuy nhiên, do ảnh hưởng thời tiết và vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, UBND TP Huế đã đồng ý gia hạn để hoàn thiện phần hạ tầng kỹ thuật, gồm khu quảng trường, khán đài, sân khấu ngoài trời, đài phun nước, cây xanh, thảm cỏ, điện chiếu sáng, đường đi bộ… vào dịp 2/9 năm nay.

Những ngày này, công đoạn thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật thiết yếu cuối cùng của khu quảng trường đang được gấp rút hoàn thiện.

Theo ông Hà Xuân Hậu, Giám đốc BQLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP Huế, với tiến độ thi công hiện nay, phần hạ tầng kỹ thuật của quảng trường kịp khánh thành nhân dịp chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9.

Đây là một trong 16 công trình trọng điểm, tiêu biểu của TP Huế được khánh thành, khởi công nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Riêng phần tòa nhà của Trung tâm TDTT cũ thuộc dự án quảng trường văn hóa thể thao thành phố sẽ hoàn thành cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang vào tháng 2 năm sau, theo hợp đồng đã ký kết với các đơn vị nhà thầu.

