'Quậy' tới bến tại 5 quán bar mới toanh ở TP.HCM

Các quán bar với phong cách phóng khoáng, chơi nhạc hay và cocktail ngon đang là xu hướng lựa chọn hàng đầu của nhiều bạn trẻ trong mùa lễ hội cuối năm.

Với những ai đam mê thức uống và không gian hiện đại, việc chậm rãi nhấm nháp một ly cocktail, "bóc tách" từng lớp hương vị được bartender pha chế trong quán bar là một trải nghiệm hấp dẫn.

Tri Thức - Znews gợi ý 5 quán bar mới mở trong năm nay, phong cách độc đáo khiến những cuộc vui trong mùa lễ hội cuối năm càng thêm náo nhiệt.

TYY Society

Địa chỉ: Nguyễn Thành Ý, quận 1

Nguyễn Thành Ý, quận 1 Giờ mở cửa: 18-2h

18-2h Mức giá: Từ 65.000 đồng

TYY Society bố trí ít đèn, không gian tối vừa phải nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư. Điểm hút mắt đến từ màu xanh lá đặc trưng của các quán bar kiểu Hong Kong. Không gian tầng dưới nhỏ, nhưng tầng trên lại rộng. Đáng tiếc là ghế quầy bar không đủ thoải mái. Bù lại, khay gồm ly, đèn bàn và nước lọc được chuẩn bị tốt.

Thực đơn cocktail bán chạy do có điểm nhấn riêng. Điển hình là các món mang tên The Muse, Hiroshima, Somber Sips, Cry Me a River... Với slogan "không còn là thức uống thông thường", trước khi chọn món, bartender sẽ giải thích và chia sẻ kĩ về các loại thức uống.

Cách trình bày mang lại trải nghiệm thị giác, chẳng hạn như ly đốt cháy, nhả khói, kẹp hoa tươi… Hương vị cũng xứng tầm với mức giá. Nếu không muốn thưởng thức đồ uống có cồn, quán có thực đơn mocktail hấp dẫn không kém.

Âm nhạc đánh có "gu", dễ dàng phiêu cùng bạn bè. Ngoài việc thưởng thức cocktail truyền thống, Tyy Society còn trang bị bàn chơi bóng, máy chiếu, board game để tăng hiệu quả giải trí.

NICHE Patio

Địa chỉ: Nguyễn Ư Dĩ, TP Thủ Đức

Nguyễn Ư Dĩ, TP Thủ Đức Giờ mở cửa: 16-0h (đóng cửa thứ 2)

16-0h (đóng cửa thứ 2) Mức giá: Từ 80.000 đồng

NICHE Patio là quán bar hiếm hoi có không gian ngoài trời, lối trang trí lấy cảm hứng từ Địa Trung Hải. Cách phối đèn neon từ quầy bar đến bàn đứng mang lại rung cảm bí ẩn cho thực khách.

Thực đơn trải dài từ rượu vang đỏ, rượu vang trắng đến các loại rượu đặc trưng của ngành bar như gin, vodka và whiskey. Cocktail dễ uống, một số loại được biến tấu từ cam, chanh, dâu tây, mãng cầu xiêm, giấm táo, kỷ tử, bọt hồ trăn…

Ngoài phục vụ đồ uống, quán còn cung cấp thực đơn ăn no với giá cả phải chăng trong khu vực. Một phần thịt Iberico cắt tay có giá 499.000 đồng hay beefsteak Picana phết sốt chimichurri bán với giá 415.000 đồng.

Âm nhạc hiện đại, DJ đánh dòng vinahouse đủ nhiệt để kéo không khí. Dù NICHE Patio ăn điểm với tầm nhìn mở, có thể ngắm đường phố về đêm, nhưng âm nhạc từ các tụ điểm vui chơi xung quanh đôi khi lấn át nhạc của quán.

Fenice

Địa chỉ: Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp

Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp Giờ mở cửa: 10-2h

10-2h Mức giá: Từ 200.000 đồng

Mới khai trương khoảng 2 tháng, Fenice gây ấn tượng bởi không gian tiêu chuẩn châu Âu, lấy cảm hứng từ chim Phoenix - biểu tượng của sự bất tử. Kết hợp cùng các loại thức uống mang phong cách nhân vật James Bond - điệp viên huyền thoại với "gu" thưởng rượu đẳng cấp.

Không gian quán rộng rãi, quầy pha chế rực sáng để xem màn biểu diễn ấn tượng từ bartender. Nổi bật nhất trong thực đơn là cocktail từ trái cây. Thực khách chỉ cần mô tả cocktail yêu thích, bartender sẽ cung cấp hương vị như ý để thưởng thức. So với các quán bar khác, đồ uống trang trí không cầu kỳ, nhưng đủ sang trọng và tinh tế.

Điểm cộng lớn là quán thường xuyên tung chương trình ưu đãi. Chẳng hạn như happy hour (khung giờ vui vẻ) giảm giá 50%, miễn phí trang trí bàn tiệc, tuxed night (đêm chủ nhật) giảm 50% cho classic cocktail và Whiskey glass. Thỉnh thoảng, Fenice có mời các ca sĩ nổi tiếng và DJ hàng đầu về biểu diễn.

The Enigma Mansion

Địa chỉ: Tôn Đức Thắng, quận 1

Tôn Đức Thắng, quận 1 Giờ mở cửa: 16h-1h30

16h-1h30 Mức giá: Từ 205.000 đồng

Nằm trên trục đường lớn, The Enigma Mansion thiết kế theo cổ điển châu Âu, không gian không quá rộng nhưng ấm áp. Toàn bộ tường được dát gương, quầy pha chế rộng rãi với tủ rượu xây bằng gạch ống thô.

Âm nhạc đánh vừa phải, đủ cân bằng không khí, thực khách có thể tìm sofa ưng ý và ngồi xem bartender lắc bình, đổ rượu.

Thức uống được đánh giá cao tại The Enigma Mansion là cocktail. Mỗi loại được pha chế theo cách riêng để tách biệt hương vị. Touch of the sea có vị chua ngọt, đi kèm rong biển và sốt béo. Elder mang hương thanh nhã của hoa cơm cháy và vị ngọt từ siro đường. Trong khi đó, Gift From Motherland lại đậm đà và ấm áp bởi sự kết hợp giữa mật ong, gừng và các loại thảo mộc.

Các món ăn mặn Việt Nam tại đây như cơm rang bò, bò lá lốt, bánh mì, gỏi cuốn… cũng được yêu thích vì hương vị vừa miệng. Mức giá dao động 59.000-249.000 đồng/món.

The Moss Bar

Địa chỉ: Đặng Dung, quận 1

Đặng Dung, quận 1 Giờ mở cửa: 18-1h

18-1h Mức giá: Từ 180.000 đồng

The Moss Bar trang trí nghiêng về phong cách terrarium với nhiều cây cỏ và quầy pha chế trong suốt ẩn rêu xanh, mang lại cảm giác tươi mát khác biệt. Không gian nhỏ nhắn nhưng sang trọng, không bị lẫn tiếng ồn giữa các bàn.

Các loại cocktail pha đậm đà, có thể cảm nhận từng vị rõ rệt nhưng tổng thể lại hoà quyện một cách hoàn hảo. Đặc biệt, mỗi ly đều có cách trình bày độc đáo khiến thực khách phải bất ngờ.

Nổi bật nhất là Beyond the sky - loại thức uống đặt trong lồng kính, pha từ 5 loại rượu, hoa cúc và khói. Ngoài ra, thực khách có thể gọi Charming coastal từ trà bạc hà, táo chua, hoa hồng hoặc Fancy grassy từ nước hoa hương thảo, sả, bạc hà và bưởi.

Âm nhạc đánh vừa đủ sôi động, nhưng không quá nhẹ nhàng để kéo tinh thần "quẩy" của thực khách lên cao. Điểm hạn chế là đồ ăn nhẹ không được đánh giá cao về hương vị.