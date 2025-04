Quốc gia châu Á giàu có nhưng người dân 'kém hạnh phúc'

Cư dân Nhật Bản có mức độ hài lòng và kỳ vọng thấp nhất về "chất lượng cuộc sống" trong số 30 quốc gia được khảo sát.

Chỉ 60% trong số khoảng 2.000 người Nhật Bản tham gia khảo sát cho biết họ cảm thấy hạnh phúc. Ảnh: Coal Miki/Flickr.

Ipsos, công ty thăm dò ý kiến toàn cầu có trụ sở tại Pháp, thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến về hạnh phúc từ tháng 12/2024 đến tháng 1/2025. Tổng cộng 23.765 người từ 30 quốc gia châu Âu, Bắc Mỹ và châu Á, cùng các khu vực khác, đã tham gia. Riêng Nhật Bản, con số là khoảng 2.000 người.

Khi được hỏi về cảm giác hạnh phúc với 4 lựa chọn - "rất hạnh phúc," "khá hạnh phúc", "không hạnh phúc lắm" và "hoàn toàn không hạnh phúc" - chỉ 60% người dân xứ hoa anh đào được khảo sát chọn "rất hạnh phúc" hoặc "khá hạnh phúc", xếp hạng 27/30 quốc gia.

Con số này thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 71%. Đây là mức tăng 3 điểm so với cuộc khảo sát trước đó được công bố vào năm 2024 (57%), nhưng vẫn thấp hơn 10 điểm so với cuộc khảo sát đầu tiên vào năm 2011 (70%).

Ấn Độ có điểm số hạnh phúc cao nhất với 88%, tiếp theo là Hà Lan (86%) và Mexico (82%). Trong khi đó, Hungary có điểm số thấp nhất (45%), tiếp theo là Thổ Nhĩ Kỳ (49%) và Hàn Quốc (50%).

Trong số những người Nhật Bản được hỏi cho biết mình "không hạnh phúc" (64%), lý do phổ biến nhất là "tình hình kinh tế". Con số này cao hơn nhiều so với lý do tiếp theo là "tôi cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa" với 27%.

Ngược lại, lý do phổ biến nhất để cảm thấy hạnh phúc là "mối quan hệ với gia đình" (41,1%), theo sát là "cảm thấy được trân trọng/yêu thương" với 41%.

Điều nổi bật ở Nhật Bản là mức độ hài lòng thấp với chất lượng cuộc sống. Chỉ 13% người dân xứ Phù Tang được hỏi trả lời rằng chất lượng cuộc sống hiện tại của họ là "tốt" - mức thấp nhất trong số 30 quốc gia. Con số này chưa bằng một nửa mức trung bình (42%), thấp hơn đáng kể so với quốc gia có mức thấp thứ 2 và 3 lần lượt là Hungary (22%), Hàn Quốc (24%).

Kỳ vọng vào tương lai của người Nhật Bản cũng thấp. Chỉ 15% số người được hỏi nói rằng "chất lượng cuộc sống nói chung sẽ tốt hơn nhiều trong 5 năm tới", mức thấp nhất trong số tất cả quốc gia được khảo sát. Ngược lại, sự lạc quan cao nhất về tương lai được thấy ở Colombia (79%), tiếp theo là Ấn Độ (78%) và Argentina, Indonesia và Mexico đều là 76%.

Bình luận về mức độ hạnh phúc thấp của Nhật Bản, Shunichi Uchida, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Ipsos Nhật Bản, cho biết: "Dường như cảm giác căng thẳng về kinh tế có tác động lớn đến cảm giác hạnh phúc của mọi người. Đồng thời, yếu tố hàng đầu để cảm thấy hạnh phúc là 'mối quan hệ với gia đình'".

Ông Uchida nhận định nhiều cư dân Nhật Bản có thể tìm thấy giá trị trong những mối quan hệ tốt đẹp với người thân, cũng như sự biết ơn và tình yêu, có khả năng mức độ hạnh phúc chung có thể được cải thiện.